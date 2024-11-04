Яке місто першим в Україні отримає тестову мережу 5G та хто буде наступним

У рамках розширення телекомунікаційних можливостей України у Львові незабаром розпочнеться тестування мережі 5G. Після успішного тестування наступними можуть стати Київ і Одеса.

Львів був обраний як початковий полігон для тестування української мережі 5G, з подальшими планами розширити її до Києва та Одеси, якщо тестування виявиться успішним і не вплине на військові операції, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЕП.

Дивіться також В Україні запускають пілотний проєкт 5G

Цією інформацією поділилися кілька інсайдерів телекомунікаційної галузі невдовзі після нещодавнього оголошення про початок етапу тестування мережі 5G.

За словами телекомунікаційного експерта Романа Хіміча, тестування передбачає розгортання мережі 5G на кількох базових станціях у Львові, а не на всій території міста.

Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому користувачі зможуть підключатися до мережі 5G у місцях тестування,

– пояснив Хіміч виданню ЕП.

Хоча цей початковий етап зосереджений на конкретних районах міста, він є значний крок у розширенні можливостей 5G по всій Україні.

Терміни повного розгортання залишаються невизначеними, оскільки проєкт все ще перебуває на пілотній стадії, з обережним підходом, щоб уникнути втручання у військові операції. Якщо випробування у Львові пройде без проблем, планується розширення проєкту на інші ключові міста, зокрема Київ і Одесу.