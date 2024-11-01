Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Що відомо про запуск проєкту 5G

Федоров повідомив, що уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Тепер в Україні можуть запустити пілотний проєкт 5G.

Відомо, що у рамках проєкту у трьох містах України відбуватиметься тестування сумісності технології 5G з військовим обладнанням.

Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж,

– наголосив Федоров.

Як додав Федоров, 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Міністр наголосив, що це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планують завершити до 2030 року.

Ухвалена урядом постанова не лише дозволить запустити новий проєкт, а й забезпечить більшу гнучкість для операторів. Так, частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. Крім того, припинення використання частот 694 – 862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.