Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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Что известно о запуске проекта 5G

Федоров сообщил, что правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот. Теперь в Украине могут запустить пилотный проект 5G.

Известно, что в рамках проекта в трех городах Украины будет происходить тестирование совместимости технологии 5G с военным оборудованием.

Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, или оборудование 5G не влияет на работу военных сетей,

– подчеркнул Федоров.

Как добавил Федоров, 5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях. Министр отметил, что это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который планируют завершить до 2030 года.

Принятое правительством постановление не только позволит запустить новый проект, а обеспечит большую гибкость для операторов. Так, частоты 2100 МГц теперь можно будет использовать не только для 3G, но и для технологий 2G или 4G. Кроме того, прекращение использования частот 694 – 862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.