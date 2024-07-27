Скільки видів тварин людство довело до вимирання?

Сьогодні науковці часто говорять про нове масове вимирання флори та фауни, яке відбувається прискореними темпами через глобальне потепління та вплив людини. Ціли види зникають назавжди, бо ми знищуємо їхнє середовище існування, полюємо на них заради хутра, вживаємо їх у їжу. Скільки ж таких видів ми вже знищили назавжди?

Найсумніша правда полягає в тому, що тварини зникають надто швидко, щоб дослідники могли зафіксувати абсолютно всі вимирання, які ми спричинили. Тож нам лишається лише приблизно оцінювати страшні масштаби. Однак вони можуть обчислюватися сотнями тисяч.

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Скільки видів тварин уже знищили люди

Почнемо з підтверджених вимирань. Згідно з Червоною книгою Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), з початку сучасної ери у 1500 році вимерло 777 видів тварин. Деякі з цих вимирань могли бути викликані природними процесами, але правда в тому, що люди точно доклали руку до принаймні більшості випадків вимирань, враховуючи, як сильно ми вплинули на природу, особливо за останні 500 років.

Але насправді люди почали робити свій внесок у вимирання видів ще тисячі років тому, задовго до 1500 року. Тоді не було вчених, які б вивчали цей процес, тож ніхто не усвідомлював його. Існує багато невизначеності щодо сьогоднішніх темпів вимирання, тому найкраще зосередитись приблизно на останніх 500 роках.

МСОП оцінює ризик вимирання лише близько 5% відомих у світі видів, тому існує набагато більше вимирань, які не були зафіксовані. Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Biological Reviews, припускає, що від 150 000 до 260 000 усіх відомих видів могли зникнути, починаючи приблизно з 1500 року.

Щоб підрахувати цю цифру, команда взяла випадкову вибірку з 200 наземних равликів і, використовуючи попередні наукові дослідження та консультації експертів, визначила, скільки з них вимерло. Потім вони підрахували, скільки видів вимерло б, якби всі відомі види вимирали з такою ж швидкістю протягом 500 років.

Швидкість вимирання, яку вони підрахували, становила 150-260 вимирань на мільйон видових років (E/MSY) – іншими словами, 150-260 вимирань на рік на кожен мільйон видів на Землі. Вчені також проаналізували оцінки вимирання інших груп дикої природи, включаючи амфібій і птахів. Оцінки коливалися в межах від 10 до 243 E/MSY, але існувала "золота середина".

Вони мають тенденцію групуватися в районі 100 [E/MSY]. Я думаю, що це більш розумне, не надто консервативне, але й не надто перебільшене значення,

– каже провідний автор дослідження Роберт Кові, професор Гавайського університету.

Якщо застосувати 100 E/MSY до методу Кові, можна припустити, що 100 000 з приблизно 2 мільйонів відомих видів вимерли за останні 500 років. Однак це не враховує невідомі види тварин, а такі є, і ми відкриваємо все нових і нових тварин постійно.

Невідомі види

Дослідження 2011 року, опубліковане в журналі PLOS Biology, підрахувало, що існує близько 7,7 мільйона видів тварин, тож можна зрозуміти, скількох ми ще не відкрили й не знаємо, в якому вони зараз стані. Якщо ми візьмемо цю цифру й припустимо 100 E/MSY за 500 років (віднімаючи 3 850 тварин, які, як очікується, вимруть природним чином за 500 років при фоновій швидкості вимирання 1 E/MSY) остаточна оцінка щодо кількості вимирань тварин, спричинених людиною, становить 381 150 видів.

Але все це – лише дуже приблизний підрахунок, і його слід сприймати з певною часткою скептицизму.

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Сучасні темпи вимирання

Джон Алрой, доцент кафедри біологічних наук Університету Маккуорі в Австралії, працює над кількісною оцінкою різноманіття та вимирання. Він каже, що практично неможливо розрахувати сучасні темпи вимирання.

Ми повинні бути дуже обережними, намагаючись вирахувати число на основі існуючої літератури. Мені здається, що ми не маємо дуже точних даних про сучасні темпи вимирання,

– каже Алрой.

За словами вченого, щоб зрозуміти загальну швидкість вимирання, дослідники повинні в першу чергу знати, скільки видів існує. Мало того, що значна частина дикої природи світу невідома науці, вона також часто зосереджена в маловивчених регіонах, таких як тропіки. Що ще гірше, комахи налічують більше видів, ніж будь-яка інша група тварин, але ми знаємо про них дуже мало порівняно з більшими групами тварин, такими як ссавці та птахи. Вони дрібні, часто дуже швидкі, а тому їх важче вивчати й помічати.

Незалежно від точного показника, Алрой наголошує, що люди погіршують темпи вимирання, і що кількість вимираючих видів набагато вища, ніж 777 видів, занесених до Червоного списку МСОП. Крім того, всі оцінки мають одну спільну рису: вони значно перевищують природний фоновий показник, а отже це свідчить про беззаперечний згубний вплив людини на природу.