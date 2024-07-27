Самая печальная правда заключается в том, что животные исчезают слишком быстро, чтобы исследователи могли зафиксировать абсолютно все вымирания, которые мы вызвали. Поэтому нам остается только примерно оценивать страшные масштабы. Однако они могут исчисляться сотнями тысяч.

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Сколько видов животных уже уничтожили люди

Начнем с подтвержденных вымираний. Согласно Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП), с начала современной эры в 1500 году вымерло 777 видов животных. Некоторые из этих вымираний могли быть вызваны естественными процессами, но правда в том, что люди точно приложили руку к по крайней мере большинству случаев вымираний, учитывая, как сильно мы повлияли на природу, особенно за последние 500 лет.

Но на самом деле люди начали вносить свой вклад в вымирание видов еще тысячи лет назад, задолго до 1500 года. Тогда не было ученых, которые бы изучали этот процесс, поэтому никто не осознавал его. Существует много неопределенности относительно сегодняшних темпов вымирания, поэтому лучше всего сосредоточиться примерно на последних 500 годах.

МСОП оценивает риск вымирания только около 5% известных в мире видов, поэтому существует гораздо больше вымираний, которые не были зафиксированы. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Biological Reviews, предполагает, что от 150 000 до 260 000 всех известных видов могли исчезнуть, начиная примерно с 1500 года.

Чтобы подсчитать эту цифру, команда взяла случайную выборку из 200 наземных улиток и, используя предыдущие научные исследования и консультации экспертов, определила, сколько из них вымерло. Затем они подсчитали, сколько видов вымерло бы, если бы все известные виды вымирали с такой же скоростью в течение 500 лет.

Скорость вымирания, которую они подсчитали, составляла 150-260 вымираний на миллион видовых лет (E/MSY) – другими словами, 150-260 вымираний в год на каждый миллион видов на Земле. Ученые также проанализировали оценки вымирания других групп дикой природы, включая амфибий и птиц. Оценки колебались в пределах от 10 до 243 E/MSY, но существовала "золотая середина".

Они имеют тенденцию группироваться в районе 100 [E/MSY]. Я думаю, что это более разумное, не слишком консервативное, но и не слишком преувеличенное значение,

– говорит ведущий автор исследования Роберт Кови, профессор Гавайского университета.

Если применить 100 E/MSY к методу Кови, можно предположить, что 100 000 из примерно 2 миллионов известных видов вымерли за последние 500 лет. Однако это не учитывает неизвестные виды животных, а такие есть, и мы открываем все новых и новых животных постоянно.

Неизвестные виды

Исследование 2011 года, опубликованное в журнале PLOS Biology, подсчитало, что существует около 7,7 миллиона видов животных, поэтому можно понять, скольких мы еще не открыли и не знаем, в каком они сейчас состоянии. Если мы возьмем эту цифру и предположим 100 E/MSY за 500 лет (вычитая 3 850 животных, которые, как ожидается, вымрут естественным образом за 500 лет при фоновой скорости вымирания 1 E/MSY) окончательная оценка по количеству вымираний животных, вызванных человеком, составляет 381 150 видов.

Но все это – лишь очень приблизительный подсчет, и его следует воспринимать с определенной долей скептицизма.

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Современные темпы вымирания

Джон Алрой, доцент кафедры биологических наук Университета Маккуори в Австралии, работает над количественной оценкой разнообразия и вымирания. Он говорит, что практически невозможно рассчитать современные темпы вымирания.

Мы должны быть очень осторожными, пытаясь вычислить число на основе существующей литературы. Мне кажется, что мы не имеем очень точных данных о современных темпах вымирания,

– говорит Алрой.

По словам ученого, чтобы понять общую скорость вымирания, исследователи должны в первую очередь знать, сколько видов существует. Мало того, что значительная часть дикой природы мира неизвестна науке, она также часто сосредоточена в малоизученных регионах, таких как тропики. Что еще хуже, насекомые насчитывают больше видов, чем любая другая группа животных, но мы знаем о них очень мало по сравнению с более крупными группами животных, такими как млекопитающие и птицы. Они мелкие, часто очень быстрые, а потому их труднее изучать и замечать.

Независимо от точного показателя, Алрой отмечает, что что люди усугубляют темпы вымирания, и что количество вымирающих видов гораздо выше, чем 777 видов, занесенных в Красный список МСОП. Кроме того, все оценки имеют одну общую черту: они значительно превышают естественный фоновый показатель, а значит это свидетельствует о безоговорочном пагубном влиянии человека на природу.