Озоновий шар Землі поступово відновлюється після тривалого руйнування

Серед численних новин про екологічні проблеми нашої планети раптом з'явився звіт ООН, який дає хоч якусь надію. Аналіз показує, що так званий Монреальський протокол, міжнародний договір про захист озонового шару, був успішним.

Озоновий шар – це частина верхніх шарів атмосфери Землі з високою концентрацією молекул, що складаються з трьох атомів кисню. У стратосфері він діє як критично важливий щит, поглинаючи згубне для живих істот сонячне випромінювання. Хоча він і без того зазнає природних коливань у розподілі й товщині, вчені відзначили зв'язок між певними хімічними речовинами, створеними людиною, і виснаженням озонового шару в 1970-х роках. На початку 1980-х років дослідники задокументували погіршення його стану, виявивши гігантську діру над Антарктидою. Через сім років – у 1987 році – країни змогли домовитися про ряд заходів щодо збереження цього надважливого елемента земної атмосфери.

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Коли відновиться озоновий шар

У своєму звіті, вперше представленому в жовтні 2022 року, вчені відзначили значне сповільнення світових зусиль у 2010-х роках, але кількість озоноруйнівних хімічних речовин, що викидаються в атмосферу, все ж зменшилася з 2018 року. Загалом, майже 99% цих шкідливих сполук були поетапно вилучені з нашої промисловості. Якщо все й надалі йтиме за планом, то до 2066 року озоновий шар відновиться до рівня до 1980 року в усьому світі, в тому числі й над Антарктикою.

Після року похмурих звітів ООН про зміну клімату, доповідь про озоновий шар є "фантастичною новиною". За останні 35 років [Монреальський] протокол став справжнім захисником навколишнього середовища,

– каже секретарка ООН з питань озону Мег Секі у своїй заяві для преси.

Завдяки глобальній домовленості, науковій оцінці та забезпеченню якісного виконання, людству вдалося запобігти тому, що могло б стати великою планетарною кризою. Були вжиті швидкі та глобальні заходи з поступового припинення використання хімічних речовин, які руйнують озон. Але потім, між 2012 і 2018 роками, світ почав відкочуватись назад, і відновлення озонового шару сповільнилось. Причину знайшли у Китаї, виробництво якого продукувало хімічну речовину CFC-11. З 2018 року ситуація знову почала виправлятися.

Крім того, що звіт ООН є гарною новиною для безпеки нашої шкіри та очей, він також є гарною новиною для боротьби зі зміною клімату. Велика кількість озоноруйнівних сполук також є надпотужними парниковими газами. Наприклад, фреони можуть спричинити в 10 000 разів більше потепління атмосфери, ніж вуглекислий газ. Завдяки скороченню викидів CFC та інших хімічних речовин, Монреальський протокол став одним з найефективніших інструментів глобальної кліматичної політики, які ми маємо.