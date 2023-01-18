Анонсований комп'ютер Mac mini на потужному чипі M2 Pro від Apple
18 січня 2023, 12:01Читать новость на русском
Джерело:Apple
17 січня Apple публікувала коротку презентацію двох нових продуктів: компактного комп'ютера Mac mini та потужного ноутбука MacBook Pro на процесорах M2 Pro і M2 Max. Розповідаємо про перший.
Mac mini поставлятиметься у двох комплектація: з базовим чипом М2 та потужнішим 12-ядерним M2 Pro. Версії на M2 Max не буде.
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Характеристики Mac mini
- Apple обіцяє, що завдяки чипу M2 новинка виконує графічні завдання на 50% швидше за Mac mini на M1.
- Компактний комп'ютер не змінився в дизайні – зовні він залишився абсолютно ідентичним моделі 2020 року.
- Компанія заявила 32 гігабайти об'єднаної оперативної пам'яті та SSD на 8 терабайтів у топовій конфігурації.
- На корпусі збереглися всі звичні порти – 2хUSB-A, HDMI, Gigabit Ethernet (опціонально 10 гігабітів), 3,5-міліметровий роз'єм для навушників і 2хUSB-C Thunderbolt 4 (у моделі з M2 Pro цілих 4 порти).
- Серед інших особливостей – підтримка Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.
Оновлений Mac mini від Apple / Фото Apple
Цікаво, що новинка стала на 100 доларів дешевшою, порівняно з попередньою моделлю. Базова версія Mac mini (M2 + 8/256 гігабайтів) обійдеться в 599 доларів.
Світові продажі стартують 24 січня.