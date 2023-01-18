Mac mini поставлятиметься у двох комплектація: з базовим чипом М2 та потужнішим 12-ядерним M2 Pro. Версії на M2 Max не буде.

Цікаво Apple представила нові MacBook Pro на процесорах M2 Pro і M2 Max

Характеристики Mac mini

Apple обіцяє, що завдяки чипу M2 новинка виконує графічні завдання на 50% швидше за Mac mini на M1.

Компактний комп'ютер не змінився в дизайні – зовні він залишився абсолютно ідентичним моделі 2020 року.

Компанія заявила 32 гігабайти об'єднаної оперативної пам'яті та SSD на 8 терабайтів у топовій конфігурації.

пам'яті та у топовій конфігурації. На корпусі збереглися всі звичні порти – 2хUSB-A, HDMI, Gigabit Ethernet (опціонально 10 гігабітів), 3,5-міліметровий роз'єм для навушників і 2хUSB-C Thunderbolt 4 (у моделі з M2 Pro цілих 4 порти).

Серед інших особливостей – підтримка Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.



Оновлений Mac mini від Apple / Фото Apple

Цікаво, що новинка стала на 100 доларів дешевшою, порівняно з попередньою моделлю. Базова версія Mac mini (M2 + 8/256 гігабайтів) обійдеться в 599 доларів.

Світові продажі стартують 24 січня.