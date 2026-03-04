Чому новий монітор Apple розчарує власників Mac

Apple представила оновлений Studio Display, однак у ньому бракує функції, на яку чекали користувачі Mac для ігор. Попри покращення камери, звуку та підключення, дисплей знову обмежився частотою 60 Гц, що виглядає дивно на тлі розвитку Mac-геймінгу.

Apple довгі роки мала слабку репутацію в ігровому середовищі. Колись Mac вважалися невдалим вибором для геймінгу, але з переходом на фірмові чипи Apple silicon ситуація змінилася. Продуктивність зросла, а співпраця з CD Projekt Red дозволила запустити Cyberpunk 2077 на macOS із відповідними оптимізаціями. Сьогодні Mac уже складно назвати непридатними для ігор. Про це пише Techradar.

Чому 120 Гц знову залишилися поза грою?

Саме тому очікування від оновленого Studio Display були високими. 27 дюймів, роздільна здатність 5K – ідеальна основа для преміального ігрового сетапу на Mac. Попередня версія мала якісну панель і високу роздільність, але обмежувалася частотою 60 Гц. Багато хто сподівався, що цього разу Apple додасть 120 Гц. Проте цього не сталося.

Натомість компанія зосередилася на інших оновленнях. Дисплей отримав 12-мегапіксельну камеру з підтримкою Center Stage і Desk View, покращені мікрофони, оновлену аудіосистему з підтримкою Spatial Audio та інтерфейс Thunderbolt 5. Це корисні зміни для роботи та відеозв’язку, але для геймерів ключовим параметром залишається частота оновлення.

Переваги 120 Гц відчутні не лише в іграх. Інтерфейс стає плавнішим, прокрутка сторінок виглядає природніше, а динамічні сцени в кіно чи іграх відображаються чіткіше. Особливо це важливо в шутерах та екшенах, де швидкість реакції має значення.

Як пише 9to5mac, власники Mac тепер стоять перед вибором. З одного боку, MacBook Pro підтримує 120 Гц, але діагональ обмежена 16 дюймами. З іншого – Studio Display пропонує комфортні 27 дюймів, проте лише 60 Гц. Такий компроміс виглядає зайвим, особливо з огляду на те, що попереднє велике оновлення цієї лінійки відбулося ще у 2022 році.

Дехто може звернути увагу на новий Studio Display XDR, який прийшов на зміну Pro Display XDR. Старша модель отримала mini-LED панель із 2304 зонами локального затемнення, пікову яскравість HDR до 2000 ніт і головне – частоту 120 Гц із підтримкою Adaptive Sync у діапазоні від 47 до 120 Гц.

Однак ціна в 3299 доларів робить її малодоступною для більшості користувачів. Навіть з урахуванням зростання інтересу до Mac-геймінгу, це занадто високий поріг входу.

Для порівняння, на ринку є значно доступніші альтернативи. Наприклад, Alienware 27 AW2725Q із частотою 240 Гц коштує 899 доларів. А Asus ROG Swift OLED PG27UCDM пропонує 4K OLED-панель і 240 Гц за 1199 доларів. Так, вони поступаються 5K-роздільності та яскравості Apple, але з точки зору ігрових можливостей виглядають привабливіше.

Ще одна слабка сторона лінійки Apple – відсутність OLED у Studio Display. У сегменті ігрових моніторів ця технологія давно стала символом глибокого чорного кольору та кращого занурення. Хоча OLED уже з’явився в iPhone та інших пристроях компанії, у Studio Display його досі немає.

У підсумку навіть Studio Display XDR навряд чи стане масовим вибором для геймерів на Mac – і це зрозуміло, адже він орієнтований передусім на професіоналів. Проте базова модель могла б закрити запит на 120 Гц у середньому сегменті. Замість цього користувачам знову доводиться шукати альтернативи.