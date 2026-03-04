Apple долгие годы имела слабую репутацию в игровой среде. Когда-то Mac считались неудачным выбором для гейминга, но с переходом на фирменные чипы но с переходом на фирменные чипы Apple silicon ситуация изменилась. Производительность возросла, а сотрудничество с CD Projekt Red позволило запустить Cyberpunk 2077 на macOS с соответствующими оптимизациями. Сегодня Mac уже сложно назвать непригодными для игр. Об этом пишет Techradar.

Почему 120 Гц снова остались вне игры?

Именно поэтому ожидания от обновленного Studio Display были высокими. 27 дюймов, разрешение 5K – идеальная основа для премиального игрового сетапа на Mac. Предыдущая версия имела качественную панель и высокое разрешение, но ограничивалась частотой 60 Гц. Многие надеялись, что в этот раз Apple добавит 120 Гц. Однако этого не произошло.

Вместо этого компания сосредоточилась на других обновлениях. Дисплей получил 12-мегапиксельную камеру с поддержкой Center Stage и Desk View, улучшенные микрофоны, обновленную аудиосистему с поддержкой Spatial Audio и интерфейс Thunderbolt 5. Это полезные изменения для работы и видеосвязи, но для геймеров ключевым параметром остается частота обновления.

Преимущества 120 Гц ощутимы не только в играх. Интерфейс становится более плавным, прокрутка страниц выглядит естественнее, а динамические сцены в кино или играх отображаются четче. Особенно это важно в шутерах и экшенах, где скорость реакции имеет значение.

Как пишет 9to5mac, владельцы Mac теперь стоят перед выбором. С одной стороны, MacBook Pro поддерживает 120 Гц, но диагональ ограничена 16 дюймами. С другой – Studio Display предлагает комфортные 27 дюймов, однако лишь 60 Гц. Такой компромисс выглядит лишним, особенно учитывая то, что предыдущее большое обновление этой линейки состоялось еще в 2022 году.

Некоторые могут обратить внимание на новый Studio Display XDR, который пришел на смену Pro Display XDR. Старшая модель получила mini-LED панель с 2304 зонами локального затемнения, пиковую яркость HDR до 2000 нит и главное – частоту 120 Гц с поддержкой Adaptive Sync в диапазоне от 47 до 120 Гц.

Однако цена в 3299 долларов делает ее малодоступной для большинства пользователей. Даже с учетом роста интереса к Mac-геймингу, это слишком высокий порог входа.

Для сравнения, на рынке есть значительно более доступные альтернативы. Например, Alienware 27 AW2725Q с частотой 240 Гц стоит 899 долларов. А Asus ROG Swift OLED PG27UCDM предлагает 4K OLED-панель и 240 Гц за 1199 долларов. Да, они уступают 5K-разрешению и яркости Apple, но с точки зрения игровых возможностей выглядят привлекательнее.

Еще одна слабая сторона линейки Apple – отсутствие OLED у Studio Display. В сегменте игровых мониторов эта технология давно стала символом глубокого черного цвета и лучшего погружения. Хотя OLED уже появился в iPhone и других устройствах компании, в Studio Display его до сих пор нет.

В итоге даже Studio Display XDR вряд ли станет массовым выбором для геймеров на Mac – и это понятно, ведь он ориентирован прежде всего на профессионалов. Тем не менее базовая модель могла бы закрыть запрос на 120 Гц в среднем сегменте. Вместо этого пользователям снова приходится искать альтернативы.