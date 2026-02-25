Сенсорний екран, M6 та Dynamic Island: все, що ми знаємо про новий MacBook Pro

Apple цього року представить перший Mac із сенсорним екраном – MacBook Pro на базі чипа M6. У мережі з’явилися нові подробиці про дизайн, Dynamic Island і те, як macOS адаптують під керування дотиком.

Новий MacBook Pro стане першим комп’ютером Apple із сенсорним OLED-екраном. Однією з головних змін стане поява Dynamic Island – функції, яка раніше використовувалася лише в iPhone. У ноутбуці вона буде побудована навколо невеликого круглого вирізу під камеру у форматі hole-punch. Він значно менший за звичний виріз у формі пігулки на сучасних iPhone. Про це пише Bloomberg.

Як працюватиме сенсорний Mac і що зміниться в дизайні?

Очікується, що поточний виріз у верхній частині екрана Mac суттєво зменшать. Навіть із компактним отвором програмне забезпечення приховуватиме його за допомогою інтерфейсу Dynamic Island, який візуально інтегрує камеру в систему сповіщень і активностей.

Водночас macOS отримає оновлений динамічний інтерфейс, здатний перемикатися між режимами керування – під дотик або під традиційне point-and-click через трекпад чи мишу.

Як пише 9to5mac, якщо користувач торкається кнопки чи елемента керування, система відображатиме новий тип меню безпосередньо навколо пальця з найбільш релевантними опціями для сенсорного введення. Ідея полягає в тому, щоб пропонувати найбільш доречні інструменти залежно від способу взаємодії – натискання чи кліку.

Програмне забезпечення також враховуватиме попередні дії користувача й показуватиме відповідні елементи керування. Якщо торкнутися пункту в рядку меню у верхній частині екрана, набір опцій збільшиться, щоб їх було зручніше обирати пальцем.

Серед інших нововведень – підтримка звичних для iOS та iPadOS функцій, зокрема швидкого прокручування та масштабування зображень і PDF. Навіть панель вибору емодзі отримає інтерфейс, оптимізований для сенсорного керування.

Водночас у звіті наголошується, що Mac не стане пристроєм із пріоритетом на дотик. Сенсорний екран лише доповнить основні способи введення – клавіатуру та трекпад.

Попри те що вже найближчим часом очікується оновлення MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max, модель із M6 з’явиться пізніше цього року – ймовірно, у жовтні або листопаді.

Яким буде новий бюджетний MacBook від Apple?

За інформацією журналіста Марка Гурмана, компанія готується до активного циклу запусків. У внутрішніх комунікаціях Apple йдеться про "надзвичайно насичений" період релізів. Найбільш несподіваною новинкою може стати доступний MacBook за ціною від 599 – 699 доларів. Замість чипів серії M він може отримати процесор A-серії, аналогічний тим, що встановлюються в iPhone.

Аналітик Мін-Чі Куо припускає використання A18 Pro – чипа з iPhone 16 Pro. У такому разі продуктивність буде нижчою за M4 приблизно на 40 відсотків, а підтримка Thunderbolt може бути відсутня.

Дисплей очікується близько 13 дюймів, можливо 12,9 дюйма. Така модель стане прямим конкурентом Chromebook і бюджетних ноутбуків на Windows. Основна аудиторія – користувачі, яким потрібен пристрій для вебсерфінгу, роботи з документами та базового редагування медіа.