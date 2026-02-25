Новый MacBook Pro станет первым компьютером Apple с сенсорным OLED-экраном. Одним из главных изменений станет появление Dynamic Island – функции, которая ранее использовалась лишь в iPhone. В ноутбуке она будет построена вокруг небольшого круглого выреза под камеру в формате hole-punch. Он значительно меньше привычного выреза в форме таблетки на современных iPhone. Об этом пишет Bloomberg.

Как будет работать сенсорный Mac и что изменится в дизайне?

Ожидается, что текущий вырез в верхней части экрана Mac существенно уменьшат. Даже с компактным отверстием программное обеспечение будет скрывать его с помощью интерфейса Dynamic Island, который визуально интегрирует камеру в систему уведомлений и активностей.

В то же время macOS получит обновленный динамический интерфейс, способен переключаться между режимами управления – под прикосновение или под традиционное point-and-click через трекпад или мышь.

Как пишет 9to5mac, если пользователь касается кнопки или элемента управления, система будет отображать новый тип меню непосредственно вокруг пальца с наиболее релевантными опциями для сенсорного ввода. Идея заключается в том, чтобы предлагать наиболее уместные инструменты в зависимости от способа взаимодействия – нажатия или клика.

Программное обеспечение также будет учитывать предыдущие действия пользователя и показывать соответствующие элементы управления. Если коснуться пункта в строке меню в верхней части экрана, набор опций увеличится, чтобы их было удобнее выбирать пальцем.

Среди других нововведений – поддержка привычных для iOS и iPadOS функций, в частности быстрой прокрутки и масштабирования изображений и PDF. Даже панель выбора эмодзи получит интерфейс, оптимизированный для сенсорного управления.

В то же время в отчете отмечается, что Mac не станет устройством с приоритетом на ощупь. Сенсорный экран лишь дополнит основные способы ввода – клавиатуру и трекпад.

Несмотря на то что уже в ближайшее время ожидается обновление MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, модель с M6 появится позже в этом году – вероятно, в октябре или ноябре.

Каким будет новый бюджетный MacBook от Apple?

По информации журналиста Марка Гурмана, компания готовится к активному циклу запусков. Во внутренних коммуникациях Apple говорится о "чрезвычайно насыщенном" периоде релизов. Наиболее неожиданной новинкой может стать доступный MacBook по цене от 599 – 699 долларов. Вместо чипов серии M он может получить процессор A-серии, аналогичный тем, что устанавливаются в iPhone.

Аналитик Мин-Чи Куо предполагает использование A18 Pro – чипа из iPhone 16 Pro. В таком случае производительность будет ниже M4 примерно на 40 процентов, а поддержка Thunderbolt может отсутствовать.

Дисплей ожидается около 13 дюймов, возможно 12,9 дюйма. Такая модель станет прямым конкурентом Chromebook и бюджетных ноутбуков на Windows. Основная аудитория – пользователи, которым нужно устройство для вебсерфинга, работы с документами и базового редактирования медиа.