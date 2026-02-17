Працівник магазину зробив собі знижку в 99% на техніку Apple вартістю 118 000 доларів

У Флориді співробітника великої мережі електроніки підозрюють у масштабному зловживанні службовим доступом. За даними поліції, протягом кількох місяців він оформлював техніку з майже символічною оплатою, використовуючи внутрішні інструменти компанії.

Як працювала схема з майже безкоштовними MacBook?

У місті Палм-Біч-Гарденс у штаті Флорида працівника магазину мережі Best Buy звинуватили в організованому шахрайстві. За інформацією правоохоронців, 36-річний співробітник Метью Леттера використовував код менеджера для авторизації надзвичайно великих знижок на техніку, зокрема на ноутбуки MacBook Pro, пише 9to5mac.

Дивіться також Apple готує хвилю новинок – чого чекати вже найближчим часом

Розслідування стартувало у грудні 2024 року після того, як керівництво магазину помітило аномалії під час перевірки залишків товару. Виявилося, що частина електроніки продавалася зі знижками до 99 відсотків.

За документами, співробітник оформив 97 покупок для себе на суму 81 717 доларів.

Ще 52 транзакції він здійснив для інших осіб, що призвело до додаткових втрат у 36 573 долари.

Загальна сума збитків перевищила 118 тисяч доларів.

За даними слідства, схема діяла з березня по грудень 2024 року. Компанія залучила приватних детективів, які проаналізували транзакції та передали матеріали до поліції Палм-Біч-Гарденс.

Окрему увагу слідчі приділили ломбардам. Кілька ноутбуків MacBook Pro, які фігурують у справі, були здані під заставу в період з вересня 2024 року по жовтень 2025 року. Поліція використала відеозаписи ломбарду та відбитки пальців, щоб підтвердити причетність підозрюваного. Частину пристроїв вдалося повернути.

Слідство вважає, що ключовим інструментом афери став менеджерський код, який дозволяє змінювати ціну товару на касі. Доступ до таких функцій зазвичай суворо обмежений, однак у цьому випадку працівник, за версією поліції, скористався службовими повноваженнями у власних інтересах.

Його заарештували та помістили до в'язниці округу Палм-Біч за обвинуваченням в організованому шахрайстві, повідомило місцеве видання cw34.

Проблема далеко не локальна

Історія привернула увагу галузевих медіа. Видання Ars Technica зазначає, що крадіжки з боку співробітників стають дедалі помітнішою проблемою для роздрібних мереж. Висока плинність кадрів у ритейлі ускладнює внутрішній контроль, а виявлення зловживань часто затягується на місяці.

У публікації наводиться й інший випадок, коли працівник Best Buy дозволяв відвідувачам виносити понад 100 товарів без оплати, включно з навушниками AirPods та Beats.

Попри те, що великі мережі активно впроваджують системи моніторингу транзакцій, ця справа демонструє, наскільки вразливими можуть залишатися внутрішні процеси, якщо контроль за доступом до службових інструментів недостатній.