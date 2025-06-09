Apple представила macOS Tahoe з новим інтерфейсом та елементами керування

На конференції WWDC 2025 компанія Apple анонсувала нову версію операційної системи для комп’ютерів Mac – macOS 26 Tahoe.

Цей реліз вирізняється повним редизайном інтерфейсу, який тепер виконано в «скляному» стилі. Практично всі елементи системи набули нового вигляду, розповідає 24 Канал.

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Меню стало повністю прозорим, як і кнопки в "Пункті керування". З’явився спеціальний режим, у якому піктограми застосунків також стають напівпрозорими, що дозволяє бачити шпалери робочого столу крізь них. Користувачі отримали можливість змінювати кольори іконок – подібно до функціоналу в iOS.



macOS отримала новий дизайн елементів / Скриншот з презентації

Ще одна новинка – можливість додавати емодзі до тек і змінювати їхні кольори. Це має полегшити візуальну навігацію та персоналізацію системи. Оновлений дизайн застосовується не лише на рівні інтерфейсу, а й в усіх вбудованих застосунках.



Теки тепер можна позначити емодзі / Скриншот з презентації

Також в macOS з’явився новий застосунок "Телефон". У ньому відображаються останні дзвінки, обрані контакти та голосова пошта.

Окрім цього, Apple інтегрувала дві нові функції:

Call Screening – автоматично відповідає на вхідні дзвінки з невідомих номерів і запитує в абонента мету дзвінка. Це дозволяє користувачу вирішити, чи варто брати слухавку.

Hold Assist – активується під час перебування в черзі на лінії оператора. У цей час користувач може продовжувати працювати за Mac, не відволікаючись на фонову музику або очікування.

Ще одне корисне нововведення в macOS Tahoe – підтримка сповіщень Live Activity, які вже добре знайомі власникам iPhone. У Finder тепер можна змінювати кольори та іконки папок, що особливо зручно для впорядкування робочих проєктів.

До функції "Команди" додали елементи Apple Intelligence, зокрема підтримку автоматизацій – дій, які виконуються самостійно. Наприклад, можна створити команду, яка активує локальну модель штучного інтелекту або інфраструктуру Private Cloud Compute.

У "Пункті управління" з’явилися розширені параметри налаштування ярликів.

Одне з найбільших оновлень в історії Spotlight включає:

вбудовану історію буфера обміну;

запуск дій безпосередньо в застосунках (наприклад, створення листа або запуск плейлиста);

підтримку коротких текстових команд для запуску обраних дій;

розумне сортування результатів пошуку та функцій залежно від потреб користувача.

Дії для Spotlight також можуть додаватися сторонніми застосунками через App Intents API.

У macOS з’явився новий застосунок Games, який об’єднує всі встановлені ігри та відкриває ігрову панель зі швидкими діями під час сесій. Також з iPhone перенесли застосунок Journal.

Для розробників ігор Apple представила Metal 4 – нову версію API для створення ігор. Вона підтримує технології MetalFX Frame Interpolation та MetalFX Denoising, які покращують якість зображення та підвищують частоту кадрів.



Нова macOS отримала не лише оновлений дизайн, але й низку нових функцій / Скриншот з презентації

macOS 26 Tahoe стане доступною цієї осені разом з іншими оновленнями екосистеми Apple.