Этот релиз отличается полным редизайном интерфейса, который теперь выполнен в "стеклянном" стиле. Практически все элементы системы приобрели новый вид, рассказывает 24 Канал.

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Меню стало полностью прозрачным, как и кнопки в "Пункте управления". Появился специальный режим, в котором пиктограммы приложений также становятся полупрозрачными, что позволяет видеть обои рабочего стола сквозь них. Пользователи получили возможность менять цвета иконок – подобно функционалу в iOS.



macOS получила новый дизайн элементов / Скриншот с презентации

Еще одна новинка – возможность добавлять эмодзи к текстам и менять их цвета. Это должно облегчить визуальную навигацию и персонализацию системы. Обновленный дизайн применяется не только на уровне интерфейса, но и во всех встроенных приложениях.



Папки теперь можно обозначить эмодзи / Скриншот с презентации

Также в macOS появилось новое приложение "Телефон". В нем отображаются последние звонки, избранные контакты и голосовая почта.

Кроме этого, Apple интегрировала две новые функции:

Call Screening – автоматически отвечает на входящие звонки с неизвестных номеров и спрашивает у абонента цель звонка. Это позволяет пользователю решить, стоит ли брать трубку.

Hold Assist – активируется во время пребывания в очереди на линии оператора. В это время пользователь может продолжать работать за Mac, не отвлекаясь на фоновую музыку или ожидание.

Еще одно полезное нововведение в macOS Tahoe – поддержка уведомлений Live Activity, которые уже хорошо знакомы владельцам iPhone. В Finder теперь можно менять цвета и иконки папок, что особенно удобно для упорядочения рабочих проектов.

К функции "Команды" добавили элементы Apple Intelligence, в частности поддержку автоматизаций – действий, которые выполняются самостоятельно. Например, можно создать команду, которая активирует локальную модель искусственного интеллекта или инфраструктуру Private Cloud Compute.

У "Пункте управления" появились расширенные параметры настройки ярлыков.

Одно из крупнейших обновлений в истории Spotlight включает:

встроенную историю буфера обмена;

запуск действий непосредственно в приложениях (например, создание письма или запуск плейлиста);

поддержку коротких текстовых команд для запуска выбранных действий;

умную сортировку результатов поиска и функций в зависимости от потребностей пользователя.

Действия для Spotlight также могут добавляться сторонними приложениями через App Intents API.

В macOS появилось новое приложение Games, которое объединяет все установленные игры и открывает игровую панель с быстрыми действиями во время сессий. Также с iPhone перенесли приложение Journal.

Для разработчиков игр Apple представила Metal 4 – новую версию API для создания игр. Она поддерживает технологии MetalFX Frame Interpolation и MetalFX Denoising, которые улучшают качество изображения и повышают частоту кадров.



Новая macOS получила не только обновленный дизайн, но и ряд новых функций / Скриншот с презентации

macOS 26 Tahoe станет доступной этой осенью вместе с другими обновлениями экосистемы Apple.