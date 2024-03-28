Українська компанія MacPaw оновила свій VPN-сервіс, який є безплатним для українців: що нового

MacPaw випустила нову версію ClearVPN, яка приносить повний редизайн користувацького інтерфейсу та низку цікавих можливостей. Розповідаємо про найцікавіше.

Що нового

ClearVPN – один з небагатьох продуктів, який компанія розробляє не лише для iOS, а й для Android. Ви також можете користуватися ним на вашому комп'ютері. Для українців – безплатно незалежно від географічного розташування, якщо здійснити авторизацію за допомогою сервісу Дія.Підпис, який компанія використовує лише для підтвердження громадянства.

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ClearVPN з оновленим інтерфейсом дозволяє користувачам на пристроях iOS, macOS, Android та Windows легко підключатися до серверів з понад 45 країн, забезпечуючи онлайн захист, доступ до українського та глобального контенту та безпечне використання публічного Wi-Fi.

Користувачі оновленого ClearVPN можуть захистити себе у мережі та отримати доступ до найкращого сервера для своїх потреб за допомогою всього однієї кнопки. Ця велика й добре помітна кнопка є своєрідною фішкою компанії, яку можна прослідкувати в інших її застосунках, таких як CleanMyMac та CleanMyPhone.

Наша мета – об'єднати продукти MacPaw єдиною естетикою, яка насамперед буде зручною у використанні і в один клік забезпечить приватність та доступ до потрібного контенту,

– каже Іван Абламський, головний менеджер продукту ClearVPN у MacPaw.



Застосунок ClearVPN від MacPaw / Фото MacPaw

Крім того, нові віджети для iOS та macOS забезпечують миттєве підключення до VPN, а інтеграція з Siri Shortcuts дозволяє автоматизувати ClearVPN для сценаріїв на кшталт автоматичного увімкнення під час підключення до публічних Wi-Fi мереж. У цьому оновленні також зʼявляється нове розширення для блокування реклами в Chrome — ClearWeb.

Компанія наголошує, що ClearVPN використовує найсучасніші прототоколи шифрування даних, сувору no-logs політику та доступ до якісних серверів для безперервного з'єднання.



Застосунок ClearVPN від MacPaw / Фото MacPaw

Основні функції та характеристики оновленого ClearVPN:

Інтуїтивний інтерфейс з однією кнопкою для миттєвого підключення до VPN.

Алгоритм "Оптимальне підключення", який визначає найкращий сервер для потреб користувача, на основі таких факторів, як місцезнаходження, відстань до серверів, доступність послуг, завантаженість серверів.

Доступ до швидкісних серверів у 45+ країнах, оптимізованих для потреб користувачів.

Шифрування даних за допомогою сучасних протоколів безпеки.

Дотримання суворої no-logs політики.

Віджети для iOS та macOS для миттєвого підключення до VPN.

Інтеграція з Siri Shortcuts для автоматизації VPN залежно від сценаріїв користувача.

ClearWeb — нове розширення для Chrome від ClearVPN для блокування реклами та онлайн-трекерів.