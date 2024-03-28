Що нового
ClearVPN – один з небагатьох продуктів, який компанія розробляє не лише для iOS, а й для Android. Ви також можете користуватися ним на вашому комп'ютері. Для українців – безплатно незалежно від географічного розташування, якщо здійснити авторизацію за допомогою сервісу Дія.Підпис, який компанія використовує лише для підтвердження громадянства.
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ClearVPN з оновленим інтерфейсом дозволяє користувачам на пристроях iOS, macOS, Android та Windows легко підключатися до серверів з понад 45 країн, забезпечуючи онлайн захист, доступ до українського та глобального контенту та безпечне використання публічного Wi-Fi.
Користувачі оновленого ClearVPN можуть захистити себе у мережі та отримати доступ до найкращого сервера для своїх потреб за допомогою всього однієї кнопки. Ця велика й добре помітна кнопка є своєрідною фішкою компанії, яку можна прослідкувати в інших її застосунках, таких як CleanMyMac та CleanMyPhone.
Наша мета – об'єднати продукти MacPaw єдиною естетикою, яка насамперед буде зручною у використанні і в один клік забезпечить приватність та доступ до потрібного контенту,
– каже Іван Абламський, головний менеджер продукту ClearVPN у MacPaw.
Застосунок ClearVPN від MacPaw / Фото MacPaw
Крім того, нові віджети для iOS та macOS забезпечують миттєве підключення до VPN, а інтеграція з Siri Shortcuts дозволяє автоматизувати ClearVPN для сценаріїв на кшталт автоматичного увімкнення під час підключення до публічних Wi-Fi мереж. У цьому оновленні також зʼявляється нове розширення для блокування реклами в Chrome — ClearWeb.
Компанія наголошує, що ClearVPN використовує найсучасніші прототоколи шифрування даних, сувору no-logs політику та доступ до якісних серверів для безперервного з'єднання.
Застосунок ClearVPN від MacPaw / Фото MacPaw
Основні функції та характеристики оновленого ClearVPN:
- Інтуїтивний інтерфейс з однією кнопкою для миттєвого підключення до VPN.
- Алгоритм "Оптимальне підключення", який визначає найкращий сервер для потреб користувача, на основі таких факторів, як місцезнаходження, відстань до серверів, доступність послуг, завантаженість серверів.
- Доступ до швидкісних серверів у 45+ країнах, оптимізованих для потреб користувачів.
- Шифрування даних за допомогою сучасних протоколів безпеки.
- Дотримання суворої no-logs політики.
- Віджети для iOS та macOS для миттєвого підключення до VPN.
- Інтеграція з Siri Shortcuts для автоматизації VPN залежно від сценаріїв користувача.
- ClearWeb — нове розширення для Chrome від ClearVPN для блокування реклами та онлайн-трекерів.