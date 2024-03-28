Что нового

ClearVPN – один из немногих продуктов, который компания разрабатывает не только для iOS, но и для Android. Вы также можете пользоваться им на вашем компьютере. Для украинцев – бесплатно независимо от географического расположения, если осуществить авторизацию с помощью сервиса Дія.Підпис, который компания использует только для подтверждения гражданства.

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ClearVPN с обновленным интерфейсом позволяет пользователям на устройствах iOS, macOS, Android и Windows легко подключаться к серверам из более 45 стран, обеспечивая онлайн защиту, доступ к украинскому и глобальному контенту и безопасное использование публичного Wi-Fi.

Пользователи обновленного ClearVPN могут защитить себя в сети и получить доступ к лучшему серверу для своих нужд с помощью всего одной кнопки. Эта большая и хорошо заметная кнопка является своеобразной фишкой компании, которую можно проследить в других ее приложениях, таких как CleanMyMac и CleanMyPhone.

Наша цель – объединить продукты MacPaw единой эстетикой, которая прежде всего будет удобной в использовании и в один клик обеспечит приватность и доступ к нужному контенту,

– говорит Иван Абламский, главный менеджер продукта ClearVPN в MacPaw.



Приложение ClearVPN от MacPaw / Фото MacPaw

Кроме того, новые виджеты для iOS и macOS обеспечивают мгновенное подключение к VPN, а интеграция с Siri Shortcuts позволяет автоматизировать ClearVPN для сценариев вроде автоматического включения при подключении к публичным Wi-Fi сетям. В этом обновлении также появляется новое расширение для блокировки рекламы в Chrome - ClearWeb.

Компания отмечает, что ClearVPN использует самые современные протоколы шифрования данных, строгую no-logs политику и доступ к качественным серверам для непрерывного соединения.



Приложение ClearVPN от MacPaw / Фото MacPaw

Основные функции и характеристики обновленного ClearVPN:

Интуитивный интерфейс с одной кнопкой для мгновенного подключения к VPN.

Алгоритм "Оптимальное подключение", который определяет лучший сервер для нужд пользователя, на основе таких факторов, как местонахождение, расстояние до серверов, доступность услуг, загруженность серверов.

Доступ к скоростным серверам в 45+ странах, оптимизированных для нужд пользователей.

Шифрование данных с помощью современных протоколов безопасности.

Соблюдение строгой no-logs политики.

Виджеты для iOS и macOS для мгновенного подключения к VPN.

Интеграция с Siri Shortcuts для автоматизации VPN в зависимости от сценариев пользователя.

ClearWeb - новое расширение для Chrome от ClearVPN для блокировки рекламы и онлайн-трекеров.

ClearVPN доступен для iOS 14.0 или более поздней версии, macOS 11.0 или позже, Android 6.0 или позже, Windows 10 в версии обновления 1809 или более поздней.