Android 15: чего нам ждать в будущей стабильной версии
Изменения в Android 15 Developer Preview 2 теперь доступны на всех поддерживаемых устройствах компании – от Pixel 6 до Pixel 8 Pro. Если вы не боитесь возможных проблем и хотите установить обновление, это можно сделать, перейдя на официальный ресурс Google.
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Начнем с того, что в новом обновлении системы появилась функция архивирования. Она позволяет не удалять приложения, которыми вы сейчас не пользуетесь, а вместо этого переместить их в архив, чтобы избежать беспорядка. Вы сможете достать приложение из архива в любое время, вернувшись к его активному использованию.
Функция архивирования приложений / Скриншот 9to5Google
- Кроме того, теперь вам придется проходить аутентификацию каждый раз, когда вы переключаетесь между режимами USB, что поможет добавить еще один уровень безопасности.
- Android 15 Developer Preview 2 также приносит некоторые изменения в лаунчер Pixel в виде добавления визуального обозначения "Все приложения" на рабочем столе (неясно, будет ли оно кликабельным, или только означает, что вы можете вызвать меню всех программ), а также нового подменю "Настройки списка приложений", что облегчает работу с ними.
Все приложения / Скриншоты 9to5Google
- Кое-что обновили экран блокировки, добавив больший текст и изменив формулировку теста.
- Добавлено режим вебкамеры для Android, который позволяет использовать ваш смартфон вместо вебкамеры.
- Также появилась новая функция обмена аудио, которая позволит вам делиться аудио через Bluetooth с друзьями. Это удобная функция, которую можно использовать для воспроизведения одной и той же музыки на нескольких наушниках или Bluetooth-устройствах.
Android 15 Developer Preview 2 также содержит несколько исправлений известных багов. Например, ошибку, из-за которой приложение магазина Google Play неоднократно вылетало, когда пользователь пытался его открыть, или аварийное завершение процесса установки программ из APK-файлов.