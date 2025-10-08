Ще третього жовтня на Сонці сталися два корональні викиди маси. Спостереження швидко показали, що об'єднаний потік зоряної матерії мчить до нас, але він повільніший, ніж більшість йому подібних. Науковці спрогнозували зіткнення з магнітним полем Землі 7 або 8 жовтня. Схоже, це нарешті відбувається, адже прибуття перших протонів уже фіксують магнітометри на півночі планети.

Що відомо про магнітну бурю 8 жовтня?

Судячи з усього, викиди були не дуже сильними. Вчені відразу уточнили, що вони є повільними. Зазвичай хвиля сонячних протонів, що викидається в космос після коронального викиду маси, долітає до нас протягом трьох днів. У рідкісних випадках ще може бути 5 днів, а ще рідше – один чи два. Все залежить від потужності вибухів на нашій зорі. Як можна зрозуміти, ці КВМ є повільними, пише 24 Канал з посиланням на Spaceweather.

З самого початку прогноз вказував потужність імовірної магнітної бурі на рівні G1. Це найслабший з можливих рівнів, при якому можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

В Україні такі збурення невідчутні, тож нам немає причин хвилюватися через можливі наслідки.

Варто зазначити, що дані NOAA досі показують прогноз про G1. Однак, що цікаво, за звичайних умов планета, ймовірно, взагалі не відчула б жодного впливу він таких КВМ, але зараз у гру вступає ефект Рассела-Макферрона, який фактично посилює вплив Сонця на Землю. Цей ефект виникає в періоди довкола рівнодення, коли магнітне поле Сонця може на кілька тижнів до і після з'єднуватися з магнітним полем Землі. Це створює своєрідний "коридор", що дозволяє сонячному вітру значно легше проникати в магнітосферу нашої планети. Таким чином, іноді навіть не потрібно жодних викидів, щоб запустити магнітну бурю. Цього ж разу викиди є, і їх аж два, тож вони будуть посилені ефектом Рассела-Макферрона.

Яка ситуація зараз?

Прямо зараз, об 11:10 за часом в Україні, магнітометри вже фіксують активні умови. Kp-індекс, який відображає загальну кількість сонячного вітру, що взаємодіє з магнітним полем Землі, досяг рівня 4. Магнітна буря рівня G1 відповідає Kp-індексу 5, тож планета близька до початку збурення. Коли саме все почнеться, вчені сказати не можуть.

Які наслідки?

Жодних наслідків очікувати не варто, адже магнітна буря G1 не несе для планети жодної загрози. Навіть якщо вона підніметься до G2 через ефект Рассела-Макферрона, це все одно недостатньо, щоб вплинути на щось.

Що далі?

Після цього науковці не прогнозують жодних великих чи малих подій. В наш бік більше не летять корональні викиди маси, пише solen.info.

Однак до Землі повільно обертається велика корональна діра, яка збільшує кількість сонячного вітру. Її вплив ми можемо відчути ближче до кінця тижня або на початку наступного, однак він теж буде дуже сильним.