Магнітна буря 18 грудня: що потрібно про неї знати й чому ви її не помітили

18 грудня Земля пройшла через короткочасні збурення магнітного поля. Вони були настільки незначними, що навіть більшість моніторингових платформ її проігнорували.

Які деталі про магнітну бурю 18 грудня відомі?

Щоденні звіти Spaceweather взагалі не згадали про цю подію в своїй публікації. Тим часом у NOAA з'явився прогноз про бурю на рівні G1, який справдився. Прилади на планеті зафіксували коливання о третій ночі, тобто на початку доби 18 грудня, пише 24 Канал.

Дивіться також Які наслідки можуть мати магнітні бурі для енергетичних систем на Землі

На жаль, джерело цих збурень невідоме, але потенційною винуватицею є корональна діра CH1336, яка зараз обертається до нас із західного краю сонячного диска. Хоча вона ще не дивиться прямо на нас, її посилене випромінювання цілком може розсіюватися на навколишній простір.



Корональна діра CH1336 повільно наближається до нас / Фото SDO/NASA

На момент написання цього матеріалу магнітне поле Землі є спокійним. NOAA не прогнозує нічого на 19 і 20 грудня. Дані solen.info показують, що жодних спрямованих до Землі корональних викидів маси не спостерігали протягом останніх трьох діб. Це означає, що великих збурень чекати не варто.

Чому такі бурі непомітні?

Магнітна буря рівня G1 не відчутна в Україні через географічне розташування країни та слабку інтенсивність самої бурі. Україна знаходиться на широтах від 44 до 52 градусів, тоді як полярні сяйва при G1 видимі лише на значно вищих широтах — у районі 60 градусів. Таким чином вони можуть зачепити Канаду, Аляску, скандинавські країни. Навіть при більш потужних бурях G2, що є помірним рівнем, полярні сяйва опускаються лише до 55 градуса, що все одно не досягає українських територій.

Бурі G1 – це найслабші збурення в шкалі NOAA. За фізичними параметрами G1 відповідає індексу Kp5. Такі бурі трапляються досить часто, але їх майже не помічають навіть на півночі, оскільки вони спричиняють лише незначні коливання в електромережах, які зазвичай не призводять до збоїв. На цьому рівні можливі незначні відхилення в роботі супутників, але нічого серйозного, що могло би вивести їх з ладу – жодних помітних збоїв у роботі GPS, мобільного зв'язку чи інтернету.