Оголошено попередження про магнітну бурю: коли вона почнеться і що її спричинить

Космічна погода є надзвичайно непередбачуваною. Великою мірою тому, що наша наука досі не має технологій, здатних її прогнозувати на тривалі періоди. Лише вчора ми повідомляли про те, що наступні дні будуть абсолютно спокійними, як буквально через кілька годин усе змінив один спалах.

Магнітні бурі у березні: коли наступна?

Судячи з усього, початок весняного сезону на північній півкулі супроводжуватиметься підвищеною космічною активністю через сонячну пляму під номером AR4392. Увечері 16 березня 2026 року цей регіон спродукував спалах класу M2.7. Хоча він і не був дуже потужним, прилади зафіксували помітний корональний викид маси на фоні екстремального ультрафіолетового випромінювання, пише SolarHam.

Цей викид спрямований майже безпосередньо в бік нашої планети.

Початкова фаза події характеризувалася радіовипромінюванням другого типу, швидкість якого, за попередніми оцінками, сягала близько 1227 кілометрів на секунду.

Крім того, науковці зафіксували радіосплеск, який тривав протягом 8 хвилин. Його показники свідчать про те, що сонячна речовина була викинута в міжпланетний простір з великою енергією.

Згідно з моделями, розробленими спеціалістами NASA та NOAA, хмара сонячної плазми досягне Землі вже 19 березня 2026 року. Це станеться лише за кілька годин до моменту весняного рівнодення. Таке поєднання дат є надзвичайно важливим з наукового погляду через так званий ефект Рассела-Макферрона.

Що таке ефект Рассела-Макферрона і як він вплине на космічну погоду?

Ефект Рассела-Макферрона – це геофізичне явище, яке пояснює, чому магнітні бурі на Землі стають частішими й потужнішими в періоди поблизу весняного та осіннього рівнодень (березень та вересень).

У цей період року магнітне поле Землі орієнтоване таким чином, що воно може ефективніше з'єднуватися з магнітним полем Сонця. У результаті створюється своєрідна магістраль для легкого проходження сонячного вітру в магнітосферу планети. Завдяки цьому ефекту навіть відносно слабкий викид корональної маси або сплив корональної діри здатний викликати помітний геомагнітний шторм.

Минулої осені ефект Рассела-Макферрона розтягнувся на понад тиждень, відзначившись кількома значними збуреннями. Тож слід очікувати чогось схожого й тепер.

Якою буде буря?

На 19 березня вже оголошено офіційне попередження про геомагнітну бурю класу G2, що за класифікацією вважається помірним штормом лише на далекій півночі, пише NOAA. Проте цього разу очікується, що цей удар може спровокувати появу полярного сяйва навіть у середніх широтах, що нетипово для такого рівня у звичайні періоди.

Сприятливим фактором для спостерігачів стане молодий Місяць, який припаде на 19 березня. Відсутність яскравого місячного світла забезпечить максимально темне небо, необхідне для спостереження за небесними явищами.