Магнітна буря 22 та 23 грудня: чого очікувати від Сонця і який вплив відчує Земля

Протягом 22 та 23 грудня фахівці прогнозують слабку геомагнітну активність класу G1. За даними американського Центру прогнозування космічної погоди, причиною збурення став потік швидкого вітру з корональних дір на Сонці. Це явище здатне викликати незначні коливання в енергосистемах, вплинути на навігацію та поведінку мігруючих тварин.

Згідно зі звітами NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США) та британського MetOffice, найближчими днями геомагнітна ситуація зміниться з "неспокійної" на "активну", повідомляє 24 Канал.

Що означає рівень G1 та як це вплине на Землю?

Земля увійшла в потік швидкого сонячного вітру, що виривається з корональних дір світила. Це призведе до магнітної бурі рівня G1 (незначна).



Наразі ситуація спокійна, але фахівці очікують шторм G1 22 та 23 грудня / Фото NOAA

Індекс Kp, який характеризує геомагнітну активність, досягне позначки 5. Хоча G1 є найслабшим рівнем за шкалою NOAA, він має конкретні фізичні наслідки, які можуть відчути на Землі.

Енергосистеми : можливі слабкі коливання в електромережах.

: можливі слабкі коливання в електромережах. Космічні апарати : очікується незначний вплив на управління супутниками на орбіті.

: очікується незначний вплив на управління супутниками на орбіті. Природа: полярні сяйва можуть спостерігатися на високих широтах, а мігруючі тварини здатні відчувати зміни магнітного поля.

Ситуація на Сонці та методика прогнозування

За останні 24 години сонячна активність була помірною, повідомляє Британська модель MetOffice. На видимому диску Сонця зафіксовано шість активних регіонів.

Особливу увагу науковців привертає пляма на південному сході, яка швидко розвивається, демонструє складну структуру та вже спричинила помірний спалах.



Ситуація на Сонці важко прогнозована / Фото NOAA

Прогнозування базується на спостереженні за цими активними зонами та корональними викидами маси (CME).

CME Викид сонячного матеріалу в міжпланетний простір. Якщо він спрямований до Землі, це викликає збурення магнітосфери.

Наразі спрямованих на нашу планету викидів не зафіксовано, проте з'єднання з вітром корональних дір вже відбулося.

Важливо розрізняти корональні викиди та сонячні спалахи. Спалахи – це раптові викиди енергії та рентгенівського випромінювання, які досягають атмосфери Землі за 8,5 хвилин, викликаючи іонізацію.

Це може призводити до радіоблекаутів – перебоїв у високочастотному радіозв'язку та роботі систем GPS (GNSS) на освітленій стороні планети. Натомість корональним викидам маси потрібно кілька днів, щоб досягти Землі.

Коли це закінчиться?

Експерти очікують, що підвищена швидкість сонячного вітру зберігатиметься до кінця періоду, досягаючи піку перед спаданням активності 24 грудня.