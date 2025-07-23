Землю накрила магнітна буря: наскільки серйозним шторм є для планети

У середу, 23 липня 2025 року, Землю накрив магнітний шторм класу G1. Хоча деякі ЗМІ називають його потужним, експерти оцінюють подію як незначну. Що це означає для нашої планети та чи варто хвилюватися через такі явища?

Магнітний шторм класу G1, який спостерігається 23 липня, є найслабшим у шкалі геомагнітних бур, що класифікується Національною океанічною та атмосферною адміністрацією (NOAA) від G1 до G5, інформує 24 Канал.

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Згідно з прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism було передбачено подію, яка може спровокувати потрапляння в атмосферу Землі коронального випромінювання і появу магнітної бурі G1 – незначного явища, яке не має суттєвого впливу на планету.

Вчора надійшов високошвидкісний потік з великої корональної діри в центрі диска, що спричинило активні геомагнітні умови. Оскільки швидкість сонячного вітру, як очікується, залишиться підвищеною протягом першого періоду, передбачаються подальші активні періоди з невеликою ймовірністю ізольованої бурі G1. Можливі наслідки від CME також можуть вплинути на Землю, що збільшить ймовірність посилення геомагнітної активності,

– повідомили в BGSG.

Очікується, що вплив корональної діри поступово слабшатиме протягом другого та третього періодів.



Прогноз BSGSG підтверджує наявність незначної магнітної бурі / Скриншот 24 Каналу

Такі бурі виникають, коли швидкі потоки сонячного вітру стикаються з повільнішими, утворюючи зони взаємодії співобертання (CIR). Ці зони містять ударні хвилі та посилені магнітні поля, які взаємодіють із магнітосферою Землі, викликаючи тимчасові збурення.

До речі, нещодавно потужний спалах на Сонці утворив розлом розміром у відстань від Землі до Місяця. Однак ця подія не пов'язана з бурею G1, яка накрила Землю 23 липня.

Як утворюється CIR?

Коли на Сонці відкривається корональна діра, вона дозволяє частинкам швидше й легше витікати в космос. Це призводить до того, що в певний момент швидкий потік наздоганяє попередній, повільніший та об'єднується з ним. Це призводить до утворення більшого тиску на земне магнітне поле.

Зазвичай магнітні бурі, які є наслідком CIR, обмежуються рівнем G1 або G2, але в дуже рідкісних випадках можуть сягнути й G3.

Наскільки буря небезпечна для Землі?

Наслідки бурі класу G1 зазвичай незначні. Вона може спричинити слабкі коливання в електромережах, особливо у високих широтах, а також незначні збої в роботі супутників. Для більшості людей ці ефекти залишаються непомітними. Однак у полярних регіонах можливе виникнення полярного сяйва, яке іноді стає видимим навіть на нижчих широтах, якщо умови сприятливі.

G1-шторми не становлять серйозної загрози для інфраструктури чи здоров'я людей. На відміну від потужніших бур класу G4 чи G5, які здатні виводити з ладу електромережі та порушувати зв'язок, нинішня подія є радше природним явищем для спостереження, ніж приводом для тривоги.

Деякі джерела зазначають, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття чутливих людей, викликаючи головний біль чи втому, але наукових підтверджень цьому недостатньо.