Магнитный шторм класса G1, который наблюдается 23 июля, является самым слабым в шкале геомагнитных бурь, что классифицируется Национальной океанической и атмосферной администрацией (NOAA) от G1 до G5, информирует 24 Канал.

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Согласно прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism было предусмотрено событие, которое может спровоцировать попадание в атмосферу Земли коронального излучения и появление магнитной бури G1 – незначительного явления, которое не имеет существенного влияния на планету.

Вчера поступил высокоскоростной поток из большой корональной дыры в центре диска, что повлекло активные геомагнитные условия. Поскольку скорость солнечного ветра, как ожидается, останется повышенной в течение первого периода, предполагаются дальнейшие активные периоды с небольшой вероятностью изолированной бури G1. Возможные последствия от CME также могут повлиять на Землю, что увеличит вероятность усиления геомагнитной активности,

– сообщили в BGSG.

Ожидается, что влияние корональной дыры постепенно ослабевать в течение второго и третьего периодов.



Прогноз BSGSG подтверждает наличие незначительной магнитной бури / Скриншот 24 Канала

Такие бури возникают, когда быстрые потоки солнечного ветра сталкиваются с более медленными, образуя зоны взаимодействия вращения (CIR). Эти зоны содержат ударные волны и усиленные магнитные поля, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая временные возмущения.

Кстати, недавно мощная вспышка на Солнце образовала разлом размером в расстояние от Земли до Луны. Однако это событие не связано с бурей G1, которая накрыла Землю 23 июля.

Как образуется CIR?

Когда на Солнце открывается корональная дыра, она позволяет частицам быстрее и легче утекать в космос. Это приводит к тому, что в определенный момент быстрый поток догоняет предыдущий, медленный и объединяется с ним. Это приводит к образованию большего давления на земное магнитное поле.

Обычно магнитные бури, которые являются следствием CIR, ограничиваются уровнем G1 или G2, но в очень редких случаях могут достичь и G3.

Насколько буря опасна для Земли?

Последствия бури класса G1 обычно незначительны. Она может вызвать слабые колебания в электросетях, особенно в высоких широтах, а также незначительные сбои в работе спутников. Для большинства людей эти эффекты остаются незаметными. Однако в полярных регионах возможно возникновение полярного сияния, которое иногда становится видимым даже на более низких широтах, если условия благоприятны.

G1-штормы не представляют серьезной угрозы для инфраструктуры или здоровья людей. В отличие от мощных бурь класса G4 или G5, которые способны выводить из строя электросети и нарушать связь, нынешнее событие является скорее естественным явлением для наблюдения, чем поводом для тревоги.

Некоторые источники отмечают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие чувствительных людей, вызывая головную боль или усталость, но научных подтверждений этому недостаточно.