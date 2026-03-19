Приготуйтесь до триденної магнітної бурі, яка почнеться вже 19 березня

На нашу планету насувається серія сонячних викидів, які спровокують тривалу геомагнітну активність протягом кількох найближчих діб. Фахівці зафіксували потужні процеси на поверхні Сонця, що стали причиною спрямованих у бік Землі потоків плазми. Наслідки обіцяють стати одними з найяскравіших за останній час.

Якими будуть наслідки сонячної активності найближчими днями?

Головною причиною майбутніх збурень є сонячний спалах класу M2.7, який стався 16 березня в активній області сонячних плям AR4392. Ця подія супроводжувалася так званим асиметричним частковим гало-викидом корональної маси. Потоки плазми відірвалися від сонячної поверхні з колосальною швидкістю, яка за попередніми оцінками становить близько 1227 кілометрів на секунду. Вже 18 березня помітили ще один викид після чергового спалаху в тій же активній зоні, що значно подовжує термін геомагнітного впливу на нашу атмосферу, пише SolarHam.

Дивіться також Невидима загроза з космосу: як сонячний вітер диктує правила життя на Землі

Згідно з прогнозами фахівців NOAA, основний удар припаде на період з 19 по 21 березня. Очікується, що ці викиди можуть "розгойдати" магнітне поле Землі, спричинивши помірну геомагнітну бурю рівня G2.

Проте існує ймовірність, що за певних умов інтенсивність збурень може зрости до рівня G3, що вважається сильною бурею. Хоча такі явища можуть незначним чином впливати на роботу технологічних систем, основний фокус уваги зосереджений на можливості спостерігати північне сяйво в нетипово низьких широтах.

Час прибуття сонячних частинок збігається з кількома важливими факторами, які підсилюють візуальний ефект явища:

По-перше, наближення весняного рівнодення сприяє тому, що магнітна вісь Землі орієнтується відносно Сонця таким чином, що дозволяє більшій кількості частинок сонячного вітру проникати в атмосферу (ефект Рассела-Макферрона). Це не лише призводить до того, що навіть незначні викиди призводять до сильніших збурень, ніж зазвичай, а й розширює ареали наслідків на південніші регіони.

По-друге, в ніч на 19 березня спостерігається молодий Місяць, а отже, відсутність місячного світла створить ідеальні умови для спостереження за нічним небом. Це підвищить шанси побачити слабке сяйво.

Очікується, що видовище буде доступне в 16 штатах США. У Європі шанси на спостереження матимуть мешканці півночі Шотландії, Скандинавії, а також країн Балтії, Польщі, Німеччини та Ірландії. У Південній півкулі на магію в небі можуть розраховувати мешканці Тасманії та Південного острова Нової Зеландії.

Проте успіх спостереження критично залежить від магнітної орієнтації сонячного викиду, відомої як компонент Bz. Якщо магнітне поле викиду буде спрямоване на південь, воно легко з'єднається з полем Землі, дозволяючи енергії безперешкодно "стікати" в атмосферу. Якщо ж воно буде спрямоване на північ, наша планета просто відіб'є більшу частину цієї енергії, і яскравого шоу може не відбутися. Точну орієнтацію вчені дізнаються лише за мільйон миль від Землі за допомогою супутників DSCOVR та ACE безпосередньо перед ударом, повідомляє Space.

Як спостерігати за сяйвом?