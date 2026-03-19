Какими будут последствия солнечной активности в ближайшие дни?

Главной причиной будущих возмущений является солнечная вспышка класса M2.7, которая произошла 16 марта в активной области солнечных пятен AR4392. Это событие сопровождалось так называемым асимметричным частичным гало-выбросом корональной массы. Потоки плазмы оторвались от солнечной поверхности с колоссальной скоростью, которая по предварительным оценкам составляет около 1227 километров в секунду. Уже 18 марта заметили еще один выброс после очередной вспышки в той же активной зоне, что значительно продлевает срок геомагнитного воздействия на нашу атмосферу, пишет SolarHam.

Согласно прогнозам специалистов NOAA, основной удар придется на период с 19 по 21 марта. Ожидается, что эти выбросы могут "раскачать" магнитное поле Земли, вызвав умеренную геомагнитную бурю уровня G2.

Однако существует вероятность, что при определенных условиях интенсивность возмущений может вырасти до уровня G3, что считается сильной бурей. Хотя такие явления могут незначительно влиять на работу технологических систем, основной фокус внимания сосредоточен на возможности наблюдать северное сияние в нетипично низких широтах.

Время прибытия солнечных частиц совпадает с несколькими важными факторами, которые усиливают визуальный эффект явления:

Во-первых, приближение весеннего равноденствия способствует тому, что магнитная ось Земли ориентируется относительно Солнца таким образом, что позволяет большему количеству частиц солнечного ветра проникать в атмосферу (эффект Рассела-Макферрона). Это не только приводит к тому, что даже незначительные выбросы приводят к более сильным возмущениям, чем обычно, но и расширяет ареалы последствий на более южные регионы.

Во-вторых, в ночь на 19 марта наблюдается молодая Луна, а значит, отсутствие лунного света создаст идеальные условия для наблюдения за ночным небом. Это повысит шансы увидеть слабое сияние.

Ожидается, что зрелище будет доступно в 16 штатах США. В Европе шансы на наблюдение будут иметь жители севера Шотландии, Скандинавии, а также стран Балтии, Польши, Германии и Ирландии. В Южном полушарии на магию в небе могут рассчитывать жители Тасмании и Южного острова Новой Зеландии.

Однако успех наблюдения критически зависит от магнитной ориентации солнечного выброса, известной как компонент Bz. Если магнитное поле выброса будет направлено на юг, оно легко соединится с полем Земли, позволяя энергии беспрепятственно "стекать" в атмосферу. Если же оно будет направлено на север, наша планета просто отобьет большую часть этой энергии, и яркого шоу может не состояться. Точную ориентацию ученые узнают только за миллион миль от Земли с помощью спутников DSCOVR и ACE непосредственно перед ударом, сообщает Space.

Как наблюдать за сиянием?