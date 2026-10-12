Магнітні бурі прокотилися планетою, але скоро будуть нові

Вихідні принесли на Землю потужну магнітну бурю, коли викид плазми з Сонця вдарив по планеті. Яскраві полярні сяйва спалахнули в небі над багатьма країнами Європи.

Магнітні бурі минулих вихідних

10 жовтня на магнітне поле Землі налетів щільний корональний викид маси, тобто величезна хмара плазми, яку Сонце викидає у космос. Дані про сонячний вітер показали різкий стрибок густини плазми. Індикатор, що показує напрямок магнітного поля в сонячному вітрі, хаотично коливався між півднем і півноччю. Від цього залежить, наскільки сильно хмара "розхитає" магнітосферу планети. Американська служба NOAA, яка стежить за космічною погодою, оголосила попередження про бурю рівня G2, а згодом і про G3, пише 24 Канал.

Густина плазми навколо Землі зросла в десять разів і перевищила 100 протонів на кубічний сантиметр. Астрономи припускають, що новий швидкий викид наздогнав повільніше попереднє випромінювання й поглинув його. Обидва залишили Сонце з невеликим інтервалом і, ймовірно, злилися дорогою до Землі.

Швидкість сонячного вітру сягала 750 – 850 кілометрів на секунду. Хоча спочатку передбачали бурю лише на рівні G1, дуже швидко вона досягла рівня G3, тобто сильної, а геомагнітний K-індекс дорівнював 7. Шкала G має п'ять рівнів, і G3 – це вже серйозне збурення, яке видно навіть далеко від полюсів. Буря тривала майже шість годин.

Над фінським Леві сяйва спалахнули одразу після удару:



Сяйво над Леві, Фінляндія / Фото Карстена Бергера

Загалом вони охопили територію від Північного полярного кола до півдня Англії.

Умови були ідеальними, щоб побачити ці сяйва на 52 градусах північної широти. Погода була сприятлива, а Місяць не засліплював світлом, що буває дуже рідко,

– розповів фотограф Ієн Карстерс із Гарлстона в графстві Норфолк у Великій Британії.



Сяйво у Гарлстоні, Норфолк, Велика Британія / Фото Ієна Карстерса

Як було в інших частинах світу?

Коли над Північною Америкою настала ніч, буря вже слабшала, тому американці побачили лише слабкий відгомін. Джессіка Фрідріх надіслала знімок із Дулута в штаті Міннесота.

США цього разу отримали лише хлібні крихти. Магнітосфера була настільки збурена, що навіть крихти виявилися дуже гарними,

– каже вона.



Сяйво у штаті Міннесота / Фото Джессіки Фрідріх

Крім того, сяйво сфотографували в Іспанії, зокрема у Барселоні:



Сяйво у Барселоні 10 жовтня / Фото Сержі Ґуіллен

Нові магнітні бурі наближаються: коли їх чекати

Сонце поки не заспокоїлося. 10 жовтня пляма 4549 викинула спалах класу M6,4 і створила ударну хвилю в атмосфері зорі. Головний викид пішов повз Землю, але слабка частина все ще може її зачепити.

Тому в NOAA чекають слабких бур рівня G1 уже 13 жовтня , коли до Землі дійде потік сонячного вітру. Якщо цей викид теж зачепить планету, буря може посилитися до G2.

, коли до Землі дійде потік сонячного вітру. Якщо цей викид теж зачепить планету, буря може посилитися до G2. На 14 жовтня також прогнозують G1.

Сама пляма 4549 помітно слабшає, а найбільшою на диску стала область 4551 на південному сході. Вона поки показує лише слабкі спалахи класу C. Імовірність спалахів класу M становить 65 відсотків, а потужного спалаху класу X – 15 відсотків. Тож нові бурі цілком можливі.