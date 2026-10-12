Магнітні бурі минулих вихідних

10 жовтня на магнітне поле Землі налетів щільний корональний викид маси, тобто величезна хмара плазми, яку Сонце викидає у космос. Дані про сонячний вітер показали різкий стрибок густини плазми. Індикатор, що показує напрямок магнітного поля в сонячному вітрі, хаотично коливався між півднем і півноччю. Від цього залежить, наскільки сильно хмара "розхитає" магнітосферу планети. Американська служба NOAA, яка стежить за космічною погодою, оголосила попередження про бурю рівня G2, а згодом і про G3, пише 24 Канал.

Густина плазми навколо Землі зросла в десять разів і перевищила 100 протонів на кубічний сантиметр. Астрономи припускають, що новий швидкий викид наздогнав повільніше попереднє випромінювання й поглинув його. Обидва залишили Сонце з невеликим інтервалом і, ймовірно, злилися дорогою до Землі.

Швидкість сонячного вітру сягала 750 – 850 кілометрів на секунду. Хоча спочатку передбачали бурю лише на рівні G1, дуже швидко вона досягла рівня G3, тобто сильної, а геомагнітний K-індекс дорівнював 7. Шкала G має п'ять рівнів, і G3 – це вже серйозне збурення, яке видно навіть далеко від полюсів. Буря тривала майже шість годин.

Над фінським Леві сяйва спалахнули одразу після удару:



Сяйво над Леві, Фінляндія / Фото Карстена Бергера

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Загалом вони охопили територію від Північного полярного кола до півдня Англії.

Умови були ідеальними, щоб побачити ці сяйва на 52 градусах північної широти. Погода була сприятлива, а Місяць не засліплював світлом, що буває дуже рідко,

– розповів фотограф Ієн Карстерс із Гарлстона в графстві Норфолк у Великій Британії.



Сяйво у Гарлстоні, Норфолк, Велика Британія / Фото Ієна Карстерса

Як було в інших частинах світу?

Коли над Північною Америкою настала ніч, буря вже слабшала, тому американці побачили лише слабкий відгомін. Джессіка Фрідріх надіслала знімок із Дулута в штаті Міннесота.

США цього разу отримали лише хлібні крихти. Магнітосфера була настільки збурена, що навіть крихти виявилися дуже гарними,

– каже вона.



Сяйво у штаті Міннесота / Фото Джессіки Фрідріх

Крім того, сяйво сфотографували в Іспанії, зокрема у Барселоні:



Сяйво у Барселоні 10 жовтня / Фото Сержі Ґуіллен

Нові магнітні бурі наближаються: коли їх чекати

Сонце поки не заспокоїлося. 10 жовтня пляма 4549 викинула спалах класу M6,4 і створила ударну хвилю в атмосфері зорі. Головний викид пішов повз Землю, але слабка частина все ще може її зачепити.

Тому в NOAA чекають слабких бур рівня G1 уже 13 жовтня , коли до Землі дійде потік сонячного вітру. Якщо цей викид теж зачепить планету, буря може посилитися до G2.

, коли до Землі дійде потік сонячного вітру. Якщо цей викид теж зачепить планету, буря може посилитися до G2. На 14 жовтня також прогнозують G1.

Сама пляма 4549 помітно слабшає, а найбільшою на диску стала область 4551 на південному сході. Вона поки показує лише слабкі спалахи класу C. Імовірність спалахів класу M становить 65 відсотків, а потужного спалаху класу X – 15 відсотків. Тож нові бурі цілком можливі.