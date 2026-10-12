Магнитные бури минувших выходных

10 октября на магнитное поле Земли обрушился плотный корональный выброс массы, то есть огромное облако плазмы, которое Солнце выбрасывает в космос. Данные о солнечном ветре показали резкий скачок плотности плазмы. Индикатор, показывающий направление магнитного поля в солнечном ветре, хаотично колебался между югом и севером. От этого зависит, насколько сильно облако "раскачает" магнитосферу планеты. Американская служба NOAA, которая следит за космической погодой, объявила предупреждение о буре уровня G2, а впоследствии и о G3, пишет 24 Канал.

Плотность плазмы вокруг Земли возросла в десять раз и превысила 100 протонов на кубический сантиметр. Астрономы предполагают, что новый быстрый выброс догнал более медленное предыдущее излучение и поглотил его. Оба выброса покинули Солнце с небольшим интервалом и, вероятно, слились по пути к Земле.

Скорость солнечного ветра достигала 750–850 километров в секунду. Хотя изначально прогнозировали бурю лишь уровня G1, очень быстро она достигла уровня G3, то есть сильной, а геомагнитный K-индекс равнялся 7. Шкала G имеет пять уровней, и G3 – это уже серьезное возмущение, которое видно даже вдали от полюсов. Буря длилась почти шесть часов.

Над финским Леви северное сияние вспыхнуло сразу после удара:



Северное сияние над Леви, Финляндия / Фото Карстена Бергера

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В целом они охватили территорию от Северного полярного круга до юга Англии.

Условия были идеальными, чтобы увидеть эти сияния на 52-м градусе северной широты. Погода была благоприятной, а Луна не ослепляла своим светом, что бывает очень редко,

– рассказал фотограф Иэн Карстерс из Харлстона в графстве Норфолк в Великобритании.



Северное сияние в Харлстоне, Норфолк, Великобритания / Фото Иэна Карстерса

Как было в других частях мира?

Когда над Северной Америкой наступила ночь, буря уже стихала, поэтому американцы увидели лишь слабый отголосок. Джессика Фридрих прислала снимок из Дулута в штате Миннесота.

США на этот раз получили лишь крохи. Магнитосфера была настолько взбудоражена, что даже эти крохи оказались очень красивыми,

– говорит она.



Полярное сияние в штате Миннесота / Фото Джессики Фридрих

Кроме того, северное сияние сфотографировали в Испании, в частности в Барселоне:



Северное сияние в Барселоне 10 октября / Фото Сержи Гуиллена

Новые магнитные бури приближаются: когда их ждать

Солнце пока не успокоилось. 10 октября пятно 4549 выбросило вспышку класса M6,4 и создало ударную волну в атмосфере Солнца. Основной выброс прошел мимо Земли, но его слабая часть все еще может задеть планету.

Поэтому в NOAA ожидают слабых бурь уровня G1 уже 13 октября , когда к Земле дойдет поток солнечного ветра. Если этот выброс тоже затронет планету, буря может усилиться до G2.

, когда к Земле дойдет поток солнечного ветра. Если этот выброс тоже затронет планету, буря может усилиться до G2. На 14 октября также прогнозируют G1.

Само пятно 4549 заметно ослабевает, а самым крупным на диске стала область 4551 на юго-востоке. Она пока демонстрирует лишь слабые вспышки класса C. Вероятность вспышек класса M составляет 65 процентов, а мощной вспышки класса X – 15 процентов. Поэтому новые бури вполне возможны.