На Сонці сталися 4 потужні спалахи одночасно, один з яких тепер прямує до Землі

Датчики та візуальні спостереження зафіксували чотири сонячні спалахи, які відбулися одночасно 23 квітня. Існує велика ймовірність, що один з цих спалахів запустив у бік Землі масштабний корональний викид маси, який досягне нашої магнітосфери вже найближчими днями, спричиняючи геомагнітну бурю.

Рідкісна подія

Надзвичайно рідкісний випадок стався близько восьмої ранку за київським часом. Обсерваторія сонячної динаміки NASA побачила чотири спалахи, що вирвалися з трьох різних груп сонячних плям, розділених сотнями тисяч кілометрів, і великої магнітної нитки – петлі плазми, підвішеної над сонячною поверхнею – розташованої між темними плямами. Площа між ними охоплювала близько третини поверхні Сонця, зверненої до Землі.

Дивіться також Подивіться, як апарат NASA пролітає прямо через корональний викид маси Сонця

На рухомому зображенні видно, що два спалахи виходять у боки, ще один – вверх. Четвертий, центральний, вибухає просто в напрямку камери. Він потенційно може врізатися в нашу планету найближчими днями.

Одночасні вибухи були частиною одного виверження, відомого як симпатичний сонячний спалах. Цей тип сонячних спалахів відбувається, коли сонячні плями або нитки з'єднуються масивними невидимими петлями магнітного поля, які вигинаються над сонячною поверхнею. Коли одна з них вибухає, інші швидко наслідують її приклад.



Місця на Сонці, де сталися вибухи / Фото SpaceWeather

Майже у всіх зареєстрованих випадках таких подій симпатичні спалахи включають лише два пов'язані спалахи, які можуть варіюватися за інтенсивністю від невеликих до потужних спалахів Х-класу, найсильніших сонячних спалахів, які може виробляти Сонце. Однак у цьому випадку спалахів було вдвічі більше, ніж зазвичай, що змушує вчених назвати цей спалах "суперсимпатичним".

Це щонайменше третій симпатичний сонячний спалах 2024 року після пари вибухів у січні та спалахів X-класу в березні.

Наразі незрозуміло, якою була сумарна потужність вибуху. Але з огляду на велику площу, охоплену сонячними плямами, існує велика ймовірність того, що "принаймні частина викидів буде спрямована на Землю". Ці викиди будуть масивною хмарою плазми й випромінювання, відомими як корональний викид маси (КВМ).

Щоб долетіти до планети, викиду потрібно від одного до п'яти днів. Він може спричинити яскраві полярні сяйва поблизу магнітних полюсів, а також проблеми з радіозв'язком та супутниками. Але все залежить від того, наскільки потужним виявиться викид. Людям на поверхні хвилюватися немає причин, адже нас захищає потужне магнітне поле, які відіб'є удар, а також озоновий шар.