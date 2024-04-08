Нове дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal, детально описує висновки, які науковці зробили після цієї важливої події. Вони також продемонстрували захоплюючі зображення, зроблені під час цієї експедиції.

До теми Сонячний зонд Parker вперше спостерігав плазмові завихрення коронального викиду маси

Зображення пропонують рідкісний погляд на те, як корональні викиди маси Сонця працюють зсередини, включаючи турбулентні вихори, які, як вважають, є нестабільністю Кельвіна-Гельмгольца (KHI), явищем, яке дуже рідко спостерігається.

Відкриття дає змогу науковцям дізнатися більше про динаміку КВМ, коли вони перетинають Сонячну систему, поглиблюючи наше розуміння цих загадкових подій.

Команда науковців також була вражена розвитком структур KHI на зображеннях у видимому світлі, що дає цінну інформацію про еволюцію і кінематику КВМ.

Нестійкості Кельвіна-Гельмгольца, які зазвичай спостерігаються на Землі у вигляді хвилеподібних хмар, виникають внаслідок взаємодії потоків рідини, що рухаються з різними швидкостями. У контексті коронального викиду маси ця турбулентність виникає на межі між гарячою плазмою і сонячним вітром, що випромінюється з корони Сонця.

Попри досягнення, багато чого про КВМ залишається невивченим та незрозумілим, а їх поява часто непередбачувана. Ці сонячні спалахи, які викидають у космос величезну кількість речовини у супроводі потужних магнітних полів, створюють значні проблеми для земної інфраструктури, включаючи потенційні перебої в роботі електромереж та супутникового зв'язку.

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Нещодавні результати є важливим кроком на шляху до кращого прогнозування подій, пов'язаних з КВМ, і дають змогу зазирнути в складну динаміку цих явищ. Пряме зображення KHI зондом Parker Solar відкриває нові шляхи для розуміння поширення КВМ і їхньої взаємодії з сонячним вітром, прокладаючи шлях для майбутніх досягнень у прогнозуванні космічної погоди.