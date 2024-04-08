Новое исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, подробно описывает выводы, которые ученые сделали после этого важного события. Они также продемонстрировали захватывающие изображения, сделанные во время этой экспедиции.

К теме Солнечный зонд Parker впервые наблюдал плазменные завихрения коронального выброса массы

Изображения предлагают редкий взгляд на то, как корональные выбросы массы Солнца работают изнутри, включая турбулентные вихри, которые, как считают, являются нестабильностью Кельвина-Гельмгольца (KHI), явлением, которое очень редко наблюдается.

Открытие позволяет ученым узнать больше о динамике КВМ, когда они пересекают Солнечную систему, углубляя наше понимание этих загадочных событий.

Команда ученых также была поражена развитием структур KHI на изображениях в видимом свете, что дает ценную информацию об эволюции и кинематике КВМ.

Неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, которые обычно наблюдаются на Земле в виде волнообразных облаков, возникают вследствие взаимодействия потоков жидкости, движущихся с разными скоростями. В контексте коронального выброса массы эта турбулентность возникает на границе между горячей плазмой и солнечным ветром, излучаемым из короны Солнца.

Несмотря на достижения, многое о КВМ остается неизученным и непонятным, а их появление часто непредсказуемо. Эти солнечные вспышки, которые выбрасывают в космос огромное количество вещества в сопровождении мощных магнитных полей, создают значительные проблемы для земной инфраструктуры, включая потенциальные перебои в работе электросетей и спутниковой связи.

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Недавние результаты являются важным шагом на пути к лучшему прогнозированию событий, связанных с КВМ, и позволяют заглянуть в сложную динамику этих явлений. Прямое изображение KHI зондом Parker Solar открывает новые пути для понимания распространения КВМ и их взаимодействия с солнечным ветром, прокладывая путь для будущих достижений в прогнозировании космической погоды.