Это столкновение позволило ученым впервые наблюдать поведение плазменных вихрей, взаимодействующих с солнечным ветром.

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Подобно наблюдениям за движением облаков на Земле, динамика между КВМ и солнечным ветром демонстрирует нестабильность Кельвина-Гельмгольца, предлагая понимание физики солнечных явлений.

Вихри плазмы

Понимание этих взаимодействий имеет решающее значение, поскольку КВМ, направленные на Землю, могут нарушить различные коммуникационные и энергетические системы.

Миссия солнечного зонда

Миссия Parker, начата в 2018 году, предусматривает 24 сближения с Солнцем, используя гравитационные маневры вблизи Венеры для корректировки своей траектории. Ожидается, что Parker достигнет скорости до 640 000 километров в час и приблизится к Солнцу на расстояние менее чем 7 миллионов километров.

Благодаря беспрецедентной близости к Солнцу, Паркер предоставляет ученым беспрецедентные возможности для изучения солнечных явлений вблизи.

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Прогнозируется, что он завершит свою миссию до конца 2025 или в 2026 году, наблюдения Паркера продолжают углублять наше понимание Солнца и его влияния на Солнечную систему.