В тех месяцах, где солнечный выброс контактировал с магнитным полем и земной атмосферой, возникали мощные полярные сияния и другие световые явления. Взрывное событие является еще одним четким признаком того, что Солнце, вероятно, достигло пика своего 11-летнего цикла активности, известного как солнечный максимум, а это означает, что Земля может оказаться на линии огня большего количества этих потенциально опасных солнечных штормов в ближайшие месяцы.

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Детали

В субботу (23 марта) Солнце выпустило вспышку Х-класса – самый мощный тип взрыва, который только может вызвать наша звезда. Она была необычной, поскольку состояла из двух одновременных взрывов, известных как симпатичная солнечная вспышка. Оба были выброшены парой солнечных пятен (AR3614 и AR3615), разделенной сотнями тысяч километров.

Тандемный взрыв запустил в космос массивное облако плазмы и излучения, известное как корональный выброс массы (КВМ), которое уже в воскресенье (24 марта) ворвалось в магнитосферу Земли. Столкновение послало ударные волны сквозь невидимый защитный щит планеты, временно ослабив его. Это позволило солнечному излучению проникнуть в атмосферу глубже, чем обычно, и вызвало полярные сияния в Австралии и Новой Зеландии, а также похожее на полярное сияние явление STEVE (также известное как сильное усиление скорости теплового излучения) на Аляске.

Смотрите, как выглядела вспышка в объективе земного телескопа – переходите по ссылке.

По данным Центра прогнозирования космической погоды, на своем пике геомагнитная буря достигла статуса сильной (G4). Последний раз Земля переживала геомагнитные возмущения такой мощности в сентябре 2017 года. Геомагнитные бури варьируются от незначительной (G1) до экстремальной (G5) интенсивности.

Солнечный максимум: что дальше

Необычная природа этого солнечного взрыва и интенсивность геомагнитной бури, что его вызвала, являются четкими индикаторами того, что звезда приближается к солнечному максимуму. Некоторые эксперты считают, что Солнце, возможно, уже вошло в эту взрывную фазу, примерно на год раньше, чем предполагали первоначальные прогнозы. Но ученые не будут знать точно, когда этот период начался, пока не пройдут месяцы после того, как Солнце не начнет успокаиваться.

Вспышки класса X становятся намного чаще во время солнечного максимума. По данным SpaceWeatherLive.com, только за три месяца 2024 года на Солнце взорвалось шесть вспышек Х-класса, что лишь вдвое меньше, чем за весь 2023 год. Если так пойдет и дальше, этот год превзойдет прошлый в несколько раз.

Хотя не все вспышки направлены на Землю, увеличение частоты этих гигантских взрывов делает сильные геомагнитные бури более вероятными. Кроме красочных полярных сияний, эти бури могут также влиять на наземную инфраструктуру, связь, радио, вызывать падение спутников на Землю и перегревать верхние слои атмосферы, а также временно отключать электроснабжение.

Впереди затмение

Солнечный максимум совпадает с предстоящим полным солнечным затмением 8 апреля, что даст миллионам наблюдателей в некоторых регионах планеты редкую возможность увидеть огненную внешнюю атмосферу Солнца, или корону, когда Луна полностью закроет солнечный диск на четыре с половиной минуты.

Учитывая недавнюю активность, корона, вероятно, будет особенно красивой во время полного затмения. Существует неплохая вероятность того, что во время события зрители смогут увидеть солнечные вспышки или CME.