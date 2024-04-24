Редкое событие

Чрезвычайно редкий случай произошел около восьми утра по киевскому времени. Обсерватория солнечной динамики NASA увидела четыре вспышки, вырвавшиеся из трех разных групп солнечных пятен, разделенных сотнями тысяч километров, и большой магнитной нити – петли плазмы, подвешенной над солнечной поверхностью – расположенной между темными пятнами. Площадь между ними охватывала около трети поверхности Солнца, обращенной к Земле.

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На движущемся изображении видно, что две вспышки выходят в стороны, еще одна – вверх. Четвертая, центральная, взрывается прямо в направлении камеры. Она потенциально может врезаться в нашу планету в ближайшие дни.

Одновременные взрывы были частью одного извержения, известного как симпатичная солнечная вспышка. Этот тип солнечных вспышек происходит, когда солнечные пятна или нити соединяются массивными невидимыми петлями магнитного поля, которые изгибаются над солнечной поверхностью. Когда одна из них взрывается, другие быстро следуют ее примеру.



Места на Солнце, где произошли взрывы / Фото SpaceWeather

Почти во всех зарегистрированных случаях таких событий симпатичные вспышки включают только две связанные вспышки, которые могут варьироваться по интенсивности от небольших до мощных вспышек Х-класса, сильнейших солнечных вспышек, которые может производить Солнце. Однако в этом случае вспышек было вдвое больше, чем обычно, что заставляет ученых назвать эту вспышку "суперсимпатичной".

Это по меньшей мере третья симпатичная солнечная вспышка 2024 года после пары взрывов в январе и вспышек X-класса в марте.

Пока непонятно, какой была суммарная мощность взрыва. Но учитывая большую площадь, охваченную солнечными пятнами, существует большая вероятность того, что "по крайней мере часть выбросов будет направлена на Землю". Эти выбросы будут массивным облаком плазмы и излучения, известными как корональный выброс массы (КВМ).

Чтобы долететь до планеты, выбросу потребуется от одного до пяти дней. Он может вызвать яркие полярные сияния вблизи магнитных полюсов, а также проблемы с радиосвязью и спутниками. Но все зависит от того, насколько мощным окажется выброс. Людям на поверхности волноваться нет причин, ведь нас защищает мощное магнитное поле, которые отразит удар, а также озоновый слой.