Магнітне поле Землі має несподіваний і дуже міцний зв’язок із рівнем кисню в атмосфері

Магнітне поле нашої рідної планети та рівень кисню в її атмосфері можуть бути тісно пов’язані, адже протягом останніх 540 мільйонів років ці два показники демонструють паралельні коливання. Нове дослідження відкриває неочікувані зв’язки між цими факторами, хоча причини такого взаємозв’язку поки лишаються загадкою.

Таємничий зв’язок магнітного поля та кисню

Недавнє дослідження, проведене науковцями NASA, виявило, що магнітне поле Землі та рівень кисню в атмосфері змінювалися синхронно, починаючи як мінімум з кембрійського періоду. Особливо помітний стрибок обох показників відбувся між 330 і 220 мільйонами років тому. За словами провідного автора дослідження Вейцзя Куанга, старшого науковця Лабораторії геодезії та геофізики NASA, це перше відкриття, яке встановлює такий зв’язок, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Для аналізу використовувалися два незалежні набори даних: один відображав рівень кисню в атмосфері через хімічний склад осадів та скам’янілого вугілля, а інший показував силу магнітного поля на основі магнітної інформації, збереженої в давніх породах. Порівняння цих даних продемонструвало сильну кореляцію між двома факторами.

Науковці припускають кілька можливих пояснень:

Перше – магнітне поле може впливати на рівень кисню, захищаючи атмосферу від космічної погоди та ерозії молекул, а також оберігаючи життя на планеті, зокрема рослини, які виробляють кисень, від шкідливого випромінювання.

Інший варіант – рівень кисню впливає на магнітне поле через тектонічні процеси, які переробляють земну кору в мантію, впливаючи на динаміку рідкого зовнішнього ядра, де зароджується магнітне поле.

Третя гіпотеза передбачає, що обидва показники залежать від якогось іншого, поки невідомого геохімічного чи геофізичного процесу.

Цікавим є збіг у часі піку обох показників із існуванням суперконтиненту Пангея, який сформувався близько 320 мільйонів років тому та розколовся приблизно 195 мільйонів років тому. Масштабні тектонічні зміни могли відіграти роль у цьому зв’язку. Але даних про попередні суперконтиненти недостатньо для остаточних висновків.

Дослідники зазначають, що магнітне поле, ймовірно, частіше впливає на рівень кисню, ніж навпаки, оскільки його походження пов’язане з глибинами планети. Водночас вони продовжують вивчати інші можливі фактори, які могли б пояснити цей зв’язок, наголошуючи на важливості співпраці між ученими з різних дисциплін для розгадки цієї таємниці.