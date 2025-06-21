Таємничий зв’язок магнітного поля та кисню

Недавнє дослідження, проведене науковцями NASA, виявило, що магнітне поле Землі та рівень кисню в атмосфері змінювалися синхронно, починаючи як мінімум з кембрійського періоду. Особливо помітний стрибок обох показників відбувся між 330 і 220 мільйонами років тому. За словами провідного автора дослідження Вейцзя Куанга, старшого науковця Лабораторії геодезії та геофізики NASA, це перше відкриття, яке встановлює такий зв’язок, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Дивіться також Вчені фіксують дивні сигнали, що долинають з-під льоду в Антарктиді

Для аналізу використовувалися два незалежні набори даних: один відображав рівень кисню в атмосфері через хімічний склад осадів та скам’янілого вугілля, а інший показував силу магнітного поля на основі магнітної інформації, збереженої в давніх породах. Порівняння цих даних продемонструвало сильну кореляцію між двома факторами.

Науковці припускають кілька можливих пояснень:

Перше – магнітне поле може впливати на рівень кисню, захищаючи атмосферу від космічної погоди та ерозії молекул, а також оберігаючи життя на планеті, зокрема рослини, які виробляють кисень, від шкідливого випромінювання.

Інший варіант – рівень кисню впливає на магнітне поле через тектонічні процеси, які переробляють земну кору в мантію, впливаючи на динаміку рідкого зовнішнього ядра, де зароджується магнітне поле.

Третя гіпотеза передбачає, що обидва показники залежать від якогось іншого, поки невідомого геохімічного чи геофізичного процесу.

Цікавим є збіг у часі піку обох показників із існуванням суперконтиненту Пангея, який сформувався близько 320 мільйонів років тому та розколовся приблизно 195 мільйонів років тому. Масштабні тектонічні зміни могли відіграти роль у цьому зв’язку. Але даних про попередні суперконтиненти недостатньо для остаточних висновків.

Дослідники зазначають, що магнітне поле, ймовірно, частіше впливає на рівень кисню, ніж навпаки, оскільки його походження пов’язане з глибинами планети. Водночас вони продовжують вивчати інші можливі фактори, які могли б пояснити цей зв’язок, наголошуючи на важливості співпраці між ученими з різних дисциплін для розгадки цієї таємниці.