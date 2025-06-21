Таинственная связь магнитного поля и кислорода

Недавнее исследование, проведенное учеными NASA, выявило, что магнитное поле Земли и уровень кислорода в атмосфере менялись синхронно, начиная как минимум с кембрийского периода. Особенно заметный скачок обоих показателей произошел между 330 и 220 миллионами лет назад. По словам ведущего автора исследования Вейцзя Куанга, старшего ученого Лаборатории геодезии и геофизики NASA, это первое открытие, которое устанавливает такую связь, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Для анализа использовались два независимых набора данных: один отражал уровень кислорода в атмосфере через химический состав осадков и окаменелого угля, а другой показывал силу магнитного поля на основе магнитной информации, сохраненной в древних породах. Сравнение этих данных продемонстрировало сильную корреляцию между двумя факторами.

Ученые предполагают несколько возможных объяснений:

Первое – магнитное поле может влиять на уровень кислорода, защищая атмосферу от космической погоды и эрозии молекул, а также оберегая жизнь на планете, в частности растения, которые производят кислород, от вредного излучения.

Другой вариант – уровень кислорода влияет на магнитное поле через тектонические процессы, которые перерабатывают земную кору в мантию, влияя на динамику жидкого внешнего ядра, где зарождается магнитное поле.

Третья гипотеза предполагает, что оба показателя зависят от какого-то другого, пока неизвестного геохимического или геофизического процесса.

Интересным является совпадение во времени пика обоих показателей с существованием суперконтинента Пангея, который сформировался около 320 миллионов лет назад и раскололся примерно 195 миллионов лет назад. Масштабные тектонические изменения могли сыграть роль в этой связи. Но данных о предыдущих суперконтинентах недостаточно для окончательных выводов.

Исследователи отмечают, что магнитное поле, вероятно, чаще влияет на уровень кислорода, чем наоборот, поскольку его происхождение связано с глубинами планеты. В то же время они продолжают изучать другие возможные факторы, которые могли бы объяснить эту связь, подчеркивая важность сотрудничества между учеными из разных дисциплин для разгадки этой тайны.