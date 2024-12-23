Магнітні бурі та активність Сонця наприкінці грудня: зоря вибухнула численними спалахами

Закінчення місяця може бути дещо неспокійним. Минулого тижня ми зіткнулися з невеликою магнітною бурею, яка стала наслідком слабкого коронального викиду маси. Цього разу історія повторюється. Чого ж нам варто чекати?

Магнітні бурі у грудні

Згідно зі спостереженнями, 20 грудня спостерігався слабкий корональний викид маси в бік Землі, який може досягнути нашої планети вже завтра, 24 грудня. Цей викид недостатньо потужний, щоб викликати повноцінну геомагнітну бурю і якось нашкодити нашим супутникам чи технологіям на поверхні, але він може заповнити Полярне коло яскравими сяйвами наприкінці дня або на початку наступного, на Різдво, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceWeather і solen.info.

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Також багато викидів спостерігалося 21 і 22 грудня, але вони, як пишуть джерела, відбулися або на іншому боці Сонця, оберненому від нас, або на самому краю видимого сонячного диска. Таким чином, імовірність, що якийсь із цих КВМ полетить до нас, відсутня.

Активною лишається велика корональна діра CH1263, яка змушує Сонце посилювати своє фонове випромінювання, так званий сонячний вітер, який бомбардує Землю постійним потоком частинок. Вплив діри може періодично збурювати магнітосферу нашої планети, але не спричинить помітної магнітної бурі.

Отже:

Очікується, що 23 грудня геомагнітне поле буде спокійним.

24 грудня можливі невеликі збурення внаслідок КВМ 20 грудня.

25 грудня уночі ще можуть відчуватися незначні наслідки на далекій півночі, але надалі все буде спокійно як мінімум наступні 3-4 дні.

Якщо в цьому проміжку стануть якісь корональні викиди маси в бік Землі, вони доберуться до нас десь ще через 3-5 днів, тобто аж наприкінці тижня або на початку наступного.



Сонячні плями, сфотографовані астрономом Юргеном Банішем. Понад 20 окремих темних областей повільно обертаються до Землі й можуть в будь-який момент спалахнути, викидаючи плазму / Фото Juergen Banisch

В цілому Сонце зараз відносно спокійне, хоч і вкрилося більшою кількістю плям, ніж у минулі тижні. Спалахи відбуваються здебільшого малопомітного класу C, з рідкісними спалахами класу M. Останній спалах найпотужнішого класу X відбувся ще 8 грудня.