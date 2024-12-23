Магнитные бури и активность Солнца в конце декабря: звезда взорвалась многочисленными вспышками

Окончание месяца может быть несколько неспокойным. На прошлой неделе мы столкнулись с небольшой магнитной бурей, которая стала следствием слабого коронального выброса массы. На этот раз история повторяется. Чего же нам стоит ждать?

Магнитные бури в декабре

Согласно наблюдениям, 20 декабря наблюдался слабый корональный выброс массы в сторону Земли, который может достичь нашей планеты уже завтра, 24 декабря. Этот выброс недостаточно мощный, чтобы вызвать полноценную геомагнитную бурю и как-то навредить нашим спутникам или технологиям на поверхности, но он может заполнить Полярный круг яркими сияниями в конце дня или в начале следующего, на Рождество, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceWeather і solen.info.

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Также много выбросов наблюдалось 21 и 22 декабря, но они, как пишут источники, произошли или на другой стороне Солнца, обращенной от нас, или на самом краю видимого солнечного диска. Таким образом, вероятность, что какой-то из этих КВМ полетит к нам, отсутствует.

Активной остается большая корональная дыра CH1263, которая заставляет Солнце усиливать свое фоновое излучение, так называемый солнечный ветер, который бомбардирует Землю постоянным потоком частиц. Влияние дыры может периодически возмущать магнитосферу нашей планеты, но не вызовет заметной магнитной бури.

Итак:

Ожидается, что 23 декабря геомагнитное поле будет спокойным.

24 декабря возможны небольшие возмущения вследствие КВМ 20 декабря.

25 декабря ночью еще могут ощущаться незначительные последствия на дальнем севере, но в дальнейшем все будет спокойно как минимум следующие 3-4 дня.

Если в этом промежутке станут какие-то корональные выбросы массы в сторону Земли, они доберутся до нас где-то еще через 3-5 дней, то есть только в конце недели или в начале следующей.



Солнечные пятна, сфотографированы астрономом Юргеном Банишем. Более 20 отдельных темных областей медленно вращаются к Земле и могут в любой момент вспыхнуть, выбрасывая плазму / Фото Juergen Banisch

В целом Солнце сейчас относительно спокойное, хоть и покрылось большим количеством пятен, чем в прошлые недели. Вспышки происходят в основном малозаметного класса C, с редкими вспышками класса M. Последняя вспышка мощного класса X состоялась еще 8 декабря.