Магнітні бурі та сонячна активність у другий тиждень грудня: корональні діри вкривають нашу зорю

Нещодавнє затоплення в Стенфордському університеті поставило на паузу роботу двох супутників, зокрема надважливого комплексу SDO, Обсерваторії сонячної динаміки. Однак, на щастя, ми все ще можемо отримувати інформацію про спалахи на нашій зорі й таким чином прогнозувати космічну погоду. Ось що кажуть учені про другий тиждень грудня.

Чого чекати

Найближчими днями вчені не бачать імовірності геомагнітної бурі, адже спрямованих на Землю корональних викидів маси в останні дні не спостерігали. Вчені зафіксували великий спалах класу X2,2 вчора, 8 грудня. Він вирвався з сонячної плями 3912 й закінчився викидом, однак аналіз і моделювання його траєкторії показує, що він омине нашу планету, пролетівши трохи попереду неї, якщо розглядати його з положення Землі на орбіті навколо Сонця, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceWeather та solen.info.

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В цілому Сонце, як і минулого тижня, зберігає досить спокійну поведінку, продукуючи здебільшого спалахи класу C.

Зрідка трапляються M-спалахи: наприклад, кілька годин тому було зафіксовано подію класу M1.5 з тієї ж плями 3912.

Найближчими днями можливі додаткові Х-спалахи, оскільки є дві сонячні плями з нестабільними магнітними полями. Це вже згадана 3912, а також 3917. Якщо такі спалахи будуть і завершаться викидом, спрямованим на Землю, то нам слід очікувати на магнітну бурю протягом найближчих 1 – 5 днів.



Сонячні плями станом на 9 грудня 2024 року. Деякий час ми тимчасово будемо отримувати лише такі неякісні монохромні зображення через прорив труби, який унеможливив аналіз зображень з двох супутників NASA / Фото NSF/NOAA/NSO

Корональні діри накладають відбиток

Попри те, що вчені не фіксували спалахів, є ще одна причина для хвилювання. Річ у тім, що зараз прямо на Землю "дивляться" величезні корональні діри.

Корональні діри — це області у сонячній короні, де густина й температура плазми знижується. Густина в таких областях може бути приблизно в сто разів меншою, ніж у звичайних областях корони. Поява корональних дір фіксується за допомогою зображень, отриманих у рентгенівському діапазоні. Корональні діри призводять до різних ефектів космічної погоди, зокрема й до зміни геомагнітної активності. Вони впливають на іоносферу та магнітне поле Землі, але не так сильно, як корональні викиди маси.

Якщо викиди спричиняють короткочасні й дуже сильні стрибки у геомагнітній активності, то корональні діри провокують більш постійне посилення сонячного випромінювання, що обертається зростанням інтенсивності сонячного вітру. Сонячний вітер – це зазвичай фоновий потік сонячних частинок, які випромінюються зорею безперервно.

Оскільки корональні діри – це області з меншою густиною та температурою, можна було б очікувати, що вони будуть призводити до послаблення впливу на Землю, однак насправді все навпаки: слабше магнітне поле дозволяє сонячному вітру витікати з більшою швидкістю, що впливає на геомагнітну активність на Землі шляхом її посилення.



Корональні діри на Сонці станом на 9 грудня. Вчені кажуть, що найбільшу небезпеку для нас зараз становить CH1262, тоді як CH1261 може перебувати занадто далеко на північ, щоб викликати геомагнітні збурення на Землі / Фото solen.info

Таким чином, хоча ми не очікуємо прибуття масованих викидів з Сонця, планету буде бомбардувати підвищений потік базового сонячного вітру, який є завжди, але за цих умов буде посилюватись не на день чи два, як при викидах, а на більш тривалі періоди.

Наразі в прогнозах вчених не вказано, що Земля може зіткнутися з магнітною бурею хоча б рівня G1 чи G2, але вони вже відзначили зростання Kp-індексу – показника, який відображає сумарну кількість випромінювання Сонця, яке потрапляє на Землю.