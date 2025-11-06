Потужні магнітні бурі атакують Землю: можливі проблеми зі зв'язком і яскраві полярні сяйва

Несподівана геомагнітна буря накрила Землю раніше, ніж прогнозували синоптики. Деякі частини планети вже відчули проблеми зі зв'язком і ситуація, схоже, лише загостриться, адже на найближчі дні прогнозуються нові шторми, які можуть призвести до появи яскравих полярних сяйв.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попереджає про нові, ще потужніші сонячні удари найближчими днями, які можуть вплинути на роботу технологій, інформує 24 Канал, з посиланням на сайт NOAA.

Дивіться також Як сонячні спалахи впливають на електромережі та чи можуть вони знищити наш інтернет

Чому виникла буря і чи варто хвилюватися?

Протягом ночі 5 листопада на Землі зафіксували потужну геомагнітну бурю, яка несподівано для синоптиків досягла сильного рівня G3. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, це, ймовірно, сталося через поєднання коронального викиду маси (CME), що зачепив планету, із залишками потоку високошвидкісного сонячного вітру. Результатом стала інтенсивна активність полярних сяйв, які спостерігали в Європі, Канаді та на півночі США.

Однак це ще не кінець. Синоптики попереджають, що найбільший сонячний шторм ще попереду. Сонячний спалах класу M7.4, що стався 5 листопада, спричинив ще один корональний викид маси. Цей потік плазми рухається зі швидкістю від 1100 до 1400 км/с і, як очікується, досягне Землі пізно ввечері 6 листопада або на початку 7 листопада.



Викид також буде підсилено сонячним вітром з великої корональної діри на Сонці / Фото SolarHam

NOAA оголосило попередження про сильну геомагнітну бурю рівня G3 на найближчі 24-48 годин. Це означає, що магнітне поле Землі буде сильно збурене.

Тим часом британська модель Met Office попереджає, що у ніч з 7 на 8 листопада, ймовірно, можна буде спостерігати яскраві полярні сяйва, які можна буде побачити і на півночі України, як це було минулого року.



NOAA прогнозує сильну геомагнітну бурю / Фото NOAA

Загроза потужних магнітних бур триватиме до суботи – дивіться відео:

Такі бурі можуть викликати періодичні проблеми із супутниковою навігацією, збої у високочастотному радіозв'язку та вимагати коригування напруги в енергосистемах, особливо у високих широтах. Водночас сильні геомагнітні бурі створюють яскраві та динамічні полярні сяйва, які іноді можна побачити значно південніше, ніж зазвичай.

Фізик космічної погоди Таміта Сков назвала поточний прогноз "мрією фотографа полярних сяйв", яка триватиме щонайменше до кінця тижня. Вона додала, що до п'ятниці можливі бурі рівня G3-G4, оскільки кілька корональних викидів маси взаємодіятимуть з магнітним полем Землі.

Джерелом активності є сонячна пляма AR4274, яка залишається великою, магнітно складною і досі повернутою до Землі, що може призвести до нових сонячних спалахів найближчими днями.