Мощные магнитные бури атакуют Землю: возможны проблемы со связью и яркие полярные сияния

Неожиданная геомагнитная буря накрыла Землю раньше, чем прогнозировали синоптики. Некоторые части планеты уже ощутили проблемы со связью и ситуация, похоже, только обострится, ведь на ближайшие дни прогнозируются новые штормы, которые могут привести к появлению ярких полярных сияний.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждает о новых, еще более мощных солнечных ударах в ближайшие дни, которые могут повлиять на работу технологий, информирует 24 Канал, со ссылкой на сайт NOAA.

Почему возникла буря и стоит ли волноваться?

В течение ночи 5 ноября на Земле зафиксировали мощную геомагнитную бурю, которая неожиданно для синоптиков достигла сильного уровня G3. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, это, вероятно, произошло из-за сочетания коронального выброса массы (CME), что задел планету, с остатками потока высокоскоростного солнечного ветра. Результатом стала интенсивная активность полярных сияний, которые наблюдали в Европе, Канаде и на севере США.

Однако это еще не конец. Синоптики предупреждают, что самый большой солнечный шторм еще впереди. Солнечная вспышка класса M7.4, произошедшая 5 ноября, вызвала еще один корональный выброс массы. Этот поток плазмы движется со скоростью от 1100 до 1400 км/с и, как ожидается, достигнет Земли поздно вечером 6 ноября или в начале 7 ноября.



Выброс также будет усилен солнечным ветром из большой корональной дыры на Солнце / Фото SolarHam

NOAA объявило предупреждение о сильной геомагнитной буре уровня G3 на ближайшие 24-48 часов. Это означает, что магнитное поле Земли будет сильно возмущено.

Между тем британская модель Met Office предупреждает, что в ночь с 7 на 8 ноября, вероятно, можно будет наблюдать яркие полярные сияния, которые можно будет увидеть и на севере Украины, как это было в прошлом году.



NOAA прогнозирует сильную геомагнитную бурю / Фото NOAA

Такие бури могут вызвать периодические проблемы со спутниковой навигацией, сбои в высокочастотной радиосвязи и требовать корректировки напряжения в энергосистемах, особенно в высоких широтах. В то же время сильные геомагнитные бури создают яркие и динамичные полярные сияния, которые иногда можно увидеть значительно южнее, чем обычно.

Физик космической погоды Тамита Сков назвала текущий прогноз "мечтой фотографа полярных сияний", которая продлится как минимум до конца недели. Она добавила, что до пятницы возможны бури уровня G3-G4, поскольку несколько корональных выбросов массы будут взаимодействовать с магнитным полем Земли.

Источником активности является солнечное пятно AR4274, которое остается большим, магнитно сложным и до сих пор повернутым к Земле, что может привести к новым солнечным вспышкам в ближайшие дни.