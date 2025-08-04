Британський уряд зробив значний крок для розвитку екологічної енергетики, обравши технологію малих модульних реакторів від Rolls-Royce як основну для майбутніх атомних електростанцій. Такі реактори можуть забезпечити країні енергетичну незалежність, якщо все піде за планом.

У червні 2025 року компанія Rolls-Royce стала основним партнером великого державного енергетичного проєкту з будівництва малих модульних ядерних реакторів (SMR), інформує 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Такий вибір був зроблений після дворічного прозорого конкурсу, у якому розглядалися провідні світові технології.

SMR від Rolls-Royce – це реактор потужністю 470 мегават, розрахований на постачання електроенергії близько одному мільйону домогосподарств протягом щонайменше 60 років.



Ось як мають виглядати SMR від Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce

Основна перевага модульних реакторів полягає у заводському виготовленні основних елементів, які потім збираються на місці, що значно скорочує терміни та вартість будівництва в порівнянні з традиційними атомними станціями.

За оцінками, один такий модуль коштуватиме приблизно 2,5 мільярда фунтів для першої установки, але ціна може знизитися до 2 мільярдів для наступних реакторів. Крім економії часу та ресурсів, цей підхід мінімізує ризики затримок і перевитрат, властивих великим ядерним проектам.

Британський уряд передбачає, що SMR є не лише джерелом чистої енергії, а й стимулом для місцевої економіки. У розпал будівництва проект може залучити до 3,000 робочих місць, забезпечити розвиток технологічного сектору, а самі реактори планують підключити до мережі у середині 2030-х років.

Влада також акцентує на високій частці локалізації виробництва комплектуючих – до 70% елементів постачатимуть британські підприємства.

Технологія Rolls-Royce SMR вже привертає увагу закордонних партнерів: підписано угоди з Чехією та встановлено співпрацю зі Швецією. Окремо наголошується, що проекти проходять останній етап комплексної оцінки безпеки британськими регуляторами, а державна підтримка гарантує стабільний фінансовий фундамент.

Безумовно, попри оптимізм, експерти звертають увагу на питання безпеки, необхідність проходження екологічних перевірок, а також модифікацій у нормативній базі для прискорення впровадження SMR у національну енергосистему. Проте саме малим модульним реакторам прогнозують провідну роль у майбутньому енергетики Великої Британії та світу.