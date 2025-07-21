Найбільший марсіанський метеорит на Землі продали на аукціоні

На аукціоні у Нью-Йорку було продано найбільший із відомих марсіанських метеоритів. Деталі його походження досі залишають під загадкою тож він є цінним, як для науковців так і для колекціонерів.

У листопаді 2023 року в ізольованій частині пустелі Сахара, у регіоні Агадез (Нігер), було виявлено гігантський марсіанський метеорит NWA 16788. За оцінками фахівців Sotheby's, NWA 16788 становить близько 6,5–7% усіх відомих зразків марсіанського матеріалу на нашій планеті, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Маса каменю складає 24,5 кілограма, а довжина сягає майже 38 сантиметрів. Це приблизно на 70% більше, ніж будь-який раніше знайдений марсіанський уламок, що робить цей об'єкт справді унікальним. Для порівняння: більшість марсіанських метеоритів мають розміри не більші за гальку, а всього на Землі зареєстровано приблизно 400 таких зразків.

За походженням цей камінь є прямим "посланцем" з Червоної планети. Приблизно 5 мільйонів років тому великий астероїд чи комета зіткнулися з поверхнею Марса, викинувши уламки мільйонами кілометрів у космос. Після небезпечної подорожі майже 225 мільйонів кілометрів, уламок зрештою досяг Землі та потрапив на тверду поверхню, не зникнувши в океані завдяки рідкісній удачі.

За скільки продали марсіанський метеорит?

Найбільший шматок Марса на Землі виставили на аукціон у Нью-Йорку в липні 2025 року. Метеорит було продано за рекордні 5,3 мільйона доларів – це найбільша сума, коли-небудь запропонована за метеорит на торгах. Хто став покупцем, не розголошується.

Вражаючими є й фізичні характеристики NWA 16788: камінь має насичений червоно-коричневий колір та склоподібну кірку, яка свідчить про його бурхливий політ крізь атмосферу Землі.

Науковці вважають цю знахідку справжньою "геологічною капсулою часу", адже аналіз її структури й складу може надати унікальну інформацію про історію Марса, каскадний ланцюг подій, через який уламок "мігрував" з однієї планети на іншу, а також про космічні процеси, які ми не можемо побачити в лабораторіях на Землі.