В ноябре 2023 года в изолированной части пустыни Сахара, в регионе Агадез (Нигер), был обнаружен гигантский марсианский метеорит NWA 16788. По оценкам специалистов Sotheby's, NWA 16788 составляет около 6,5–7% всех известных образцов марсианского материала на нашей планете, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Масса камня составляет 24,5 килограмма, а длина достигает почти 38 сантиметров. Это примерно на 70% больше, чем любой ранее найденный марсианский обломок, что делает этот объект действительно уникальным. Для сравнения: большинство марсианских метеоритов имеют размеры не больше гальки, а всего на Земле зарегистрировано примерно 400 таких образцов.

По происхождению этот камень является прямым "посланцем" с Красной планеты. Примерно 5 миллионов лет назад большой астероид или комета столкнулись с поверхностью Марса, выбросив обломки миллионами километров в космос. После опасного путешествия почти 225 миллионов километров, обломок в конце концов достиг Земли и попал на твердую поверхность, не исчезнув в океане благодаря редкой удаче.

За сколько продали марсианский метеорит?

Самый большой кусок Марса на Земле выставили на аукцион в Нью-Йорке в июле 2025 года. Метеорит был продан за рекордные 5,3 миллиона долларов – это самая большая сумма, когда-либо предложенная за метеорит на торгах. Кто стал покупателем, не разглашается.

Впечатляющими являются и физические характеристики NWA 16788: камень имеет насыщенный красно-коричневый цвет и стекловидную корку, которая свидетельствует о его бурном полете сквозь атмосферу Земли.

Ученые считают эту находку настоящей "геологической капсулой времени", ведь анализ ее структуры и состава может предоставить уникальную информацию об истории Марса, каскадной цепи событий, через который обломок "мигрировал" с одной планеты на другую, а также о космических процессах, которые мы не можем увидеть в лабораториях на Земле.