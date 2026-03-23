Маск запускає проєкт Terafab: для цього в США побудують найбільший завод чипів у світі

Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab – спільної ініціативи Tesla, SpaceX і xAI. Йдеться про створення, за його словами, "найбільшого заводу з виробництва чипів в історії". Про це пише Engadget.

Дивіться також Новий Tesla Roadster можуть показати вже у квітні, але це не точно

Чому Маск вирішив будувати власну фабрику чипів?

Проєкт представили під час прямої трансляції у соцмережі X. Маск заявив, що Terafab має стати наступним кроком до розвитку технологій, які дозволять людству рухатися у бік "галактичної цивілізації". Водночас головна практична мета – забезпечити компанії необхідними обчислювальними ресурсами.

Назва Terafab відсилає до амбіції виробляти обсяг обчислювальної потужності на рівні одного теравата щороку. За словами Маска, нинішні партнери з виробництва чипів – такі як Samsung, TSMC та Micron – здатні покрити лише близько 2% майбутніх потреб Tesla і SpaceX.

Він прямо зазначив, що без власного виробництва компанії ризикують залишитися без критично важливих компонентів. За його словами, вибір простий – або будувати Terafab, або не мати достатньо чипів.

Як пише The verge, будівництво оцінюють щонайменше у 20 мільярдів доларів. Першим етапом стане запуск Advanced Technology Fab в Остін, де вже розташована штаб-квартира Tesla. На фабриці планують виготовляти два типи чипів: для земного використання – зокрема для систем Full Self-Driving і роботів Optimus – та більш витривалі й потужні рішення для космічних місій.

Космічний напрямок пов'язаний із ширшими планами SpaceX. Раніше компанія подала заявку до Federal Communications Commission на запуск до мільйона супутників, які можуть утворити орбітальний дата-центр.

Водночас подібні заяви Маска традиційно сприймають із певною обережністю. У минулому він неодноразово озвучував амбітні ідеї, які реалізовувалися частково або із затримками – серед них Hyperloop, обіцянки повністю автономного водіння та заявлена раніше ціна Tesla Cybertruck на рівні 40 тисяч доларів.