Масовий збій "Київстар": українці скаржаться на проблеми в роботі мережі

"Київстар", один з найбільших мобільних операторів України, наразі зазнає масових перебоїв у роботі, через що багато користувачів не можуть підключитися до мережі. Абоненти повідомляють про повну відсутність доступу до послуг зв'язку, зокрема дзвінки та мобільний інтернет.

Схоже, що відключення не зачіпає всю країну, а зосереджене в окремих регіонах, інформує Техно 24. Багато абонентів "Київстар" втратили зв'язок 19 вересня.

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Наразі точно не відомо наскільки масштабними є проблеми зі зв'язком. Користувачі з різних регіонів повідомляють про проблеми з під'єднанням до мережі оператора.



Користувачі скаржаться на проблеми в роботі "Київстар" / Скриншот 24 Каналу

Згідно з опитуванням у телеграмі 24 Каналу, низка клієнтів "Київстар" зіткнулися зі збоєм. Водночас в інших абонентів мережа працює без збоїв.

Ймовірно, найбільші проблеми зі зв'язком спостерігаються на Сумщині та у східних регіонах країни, про це повідомило Суспільне Суми у своєму телеграм-каналі. Наскільки серйозними є проблеми з мережею, наразі невідомо.

Оновлено: реакція "Київстар"

Офіційна сторінка "Київстар" у соцмережі X на скарги користувачів повідомляє, що повідомлення передані до технічної служби оператора. Об 11:07 на сторінці "Київстар" з'явилося повідомлення про те, що технічні служби оператора займаються вирішенням проблем зі зв'язком. Все обіцяють вирішити протягом 30 хвилин.

Наразі відомо, що проблеми з покриття мережі спостерігаються в таких регіонах: