Похоже, что отключение не затрагивает всю страну, а сосредоточено в отдельных регионах, информирует Техно 24. Многие абоненты "Киевстар" потеряли связь 19 сентября.

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Пока точно не известно насколько масштабными являются проблемы со связью. Пользователи из разных регионов сообщают о проблемах с подключением к сети оператора.



Пользователи жалуются на проблемы в работе "Киевстар" / Скриншот 24 Канала

Согласно опросу в телеграме 24 Канала ряд клиентов "Киевстар" столкнулись со сбоем. В то же время у других абонентов сеть работает без сбоев.

Вероятно, наибольшие проблемы со связью наблюдаются на Сумщине и в восточных регионах страны, об этом сообщило Суспильное Сумы в своем Telegram-канале. Насколько серьезными являются проблемы с сетью, пока неизвестно.

Официальная страница "Киевстар" в соцсети X на жалобы пользователей сообщает, что сообщения переданы в техническую службу оператора, но сообщения с объяснением ситуации пока нет, как и сроков решения проблемы.

Сейчас известно, что проблемы с покрытием сети наблюдаются в таких регионах: